Bursa Büyükşehir Belediyesi, Deprem Haftası kapsamında Lütfi Banuşoğlu İlkokulu'nda öğrencilere afet bilinci kazandırdı.
BURSA (İGFA) - Afetlere karşı bilinçli nesiller yetiştirmek amacıyla hareket eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında bir dizi etkinlik düzenliyor.
Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği eğitim programında, deprem öncesinde alınması gereken önlemler, deprem anında doğru davranış şekilleri ve deprem sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi.
Okul genelinde gerçekleştirilen deprem tatbikatında öğrenciler ve personel, siren uyarısıyla çök-kapan-tutun hareketini uyguladı.
Ardından okul binasını kontrollü şekilde tahliye edildi. Arama kurtarma köpeği Tipo'nun yaptığı gösteri, çocuklar tarafından ilgiyle takip edildi.
Daha sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Mobil Afet Koordinasyon Aracı'na geçen öğrenciler, çalışmalar hakkında bilgilendirildi.