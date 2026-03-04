Bunlar da ilginizi çekebilir

Daha sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Mobil Afet Koordinasyon Aracı'na geçen öğrenciler, çalışmalar hakkında bilgilendirildi.

Ardından okul binasını kontrollü şekilde tahliye edildi. Arama kurtarma köpeği Tipo'nun yaptığı gösteri, çocuklar tarafından ilgiyle takip edildi.

Okul genelinde gerçekleştirilen deprem tatbikatında öğrenciler ve personel, siren uyarısıyla çök-kapan-tutun hareketini uyguladı.

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği eğitim programında, deprem öncesinde alınması gereken önlemler, deprem anında doğru davranış şekilleri ve deprem sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi.

BURSA (İGFA) - Afetlere karşı bilinçli nesiller yetiştirmek amacıyla hareket eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında bir dizi etkinlik düzenliyor.

