Milli Eğitim'de şube müdürlüğü kadrosu için Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Görevde Yükselme Yazılı Sınavı sonuçları açıklandı.

ANKARA (İGFA) - 'Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik' hükümleri doğrultusunda MEB taşra teşkilatı il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde 450 şube müdürü kadrosu için 7 Şubat 2026 tarihinde yazılı sınav gerçekleştirilmişti.

Yazılı sınav sonuçları doğrultusunda ilgili mevzuat uyarınca, ilan edilen kadro sayısının üç katı aday sözlü sınava davet edilecek.

Bu kapsamda en düşük puana sahip adayla aynı puanı alanların da sıralamaya dâhil edilmesi neticesinde toplam bin 462 aday, sözlü sınava katılmaya hak kazandı. Sözlü sınava ilişkin takvim, ilerleyen süreçte ayrıca ilan edilecek.

Millî Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Görevde Yükselme yazılı sınav sonuçları için tıklayabilirsiniz