İzmit Belediyesi tarafından çocukların sanatsal gelişimine katkı sunmak amacıyla kurulan Çınar Çocuk Korosu'nda yeni dönem heyecanı yaşandı. Çocuklar, koroya seçilebilmek için uzman jüri karşısında yeteneklerini sergiledi

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Çınar Çocuk Korosu için düzenlenen seçmeler, Belsa Plaza B Blok'ta gerçekleştirildi. 7-14 yaş aralığındaki çocukların katıldığı seçmelerde, geleceğin sanatçı adayları müzikal yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.

Öğrencilerin performansları, alanında uzman isimlerden oluşan profesyonel bir jüri tarafından büyük bir titizlikle incelendi. Seçmelerde görev alan jüri heyetinde Halk Eğitim Merkezi Müzik Öğretmeni Berna Kuzdere, İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kent Orkestrası müzisyenleri Nur Celil ve Çiğdem Özer yer aldı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda başarılı bulunan öğrenciler Çınar Çocuk Korosu'na katılmaya hak kazandı. İzmit'in yeni sesleri, önümüzdeki günlerde başlayacak olan eğitim ve prova süreciyle birlikte kentin kültürel hayatına renk katmaya hazırlanıyor.