ANKARA (İGFA) - Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) kasım ayı olağan toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün saat 15.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

Yılın son toplantısında terörle mücadele ve güvenlik gündemi masaya yatırılacak.

Oturumda, yıl boyunca PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlar ve mücadele stratejileri ele alınacak.

Türkiye'nin güvenlik ve savunma politikaları ile ulusal güvenliğe ilişkin diğer gündem maddeleri de değerlendirilecek.

Ayrıca 'Terörsüz Türkiye' hedefine yönelik süreçle ilgili gelinen aşama ve bu kapsamda TBMM'de kurulan komisyonun faaliyetlerinin de toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor.