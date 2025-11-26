İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı 15 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantılı ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı faaliyet gösteren şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında, örgüt mensuplarına sahte pasaport temin ederek ülkede bulunmalarını sağladığı ve geçmişte silahlı faaliyetlerde bulunarak örgüte silah temin ettiği tespit edilen toplam 15 şüpheliye yönelik eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Yapılan operasyon sonucunda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 90 adet fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Firari olan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.