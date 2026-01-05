Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Aralık 2025'te yıllık enflasyonun yüzde 30,89'a gerilediğini açıkladı. Bakan, düşüşün Türkiye ekonomisindeki toparlanma ve dezenflasyon sürecinin başarılı bir şekilde sürdüğünü gösterdiğini belirtti.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İstatistik Kurumu'nun Aralık 2025 enflasyon verilerini değerlendirdi. Buna göre aylık enflasyon yüzde 0,89 olurken, yıllık enflasyon yüzde 30,89'a gerileyerek son 49 ayın en düşük seviyesine indi. Enerji, gıda ve içecekler, tütün ve altın ürünleri hariç çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 31,08'e düştü.

Bakan Bolat, kira ve hizmetler grubu fiyatlarının da son yılların en düşük seviyelerini gördüğünü belirterek, Aralık ayında kira fiyatlarındaki aylık artışın yüzde 1,65, yıllık artışın ise yüzde 61,61 olduğunu aktardı. Bolat, Türkiye ekonomisinin son 21 çeyrektir büyümesini sürdürdüğünü, ihracatın yüzde 4,5 artışla 273,4 milyar dolara ulaştığını ve mal-hizmet ihracatında rekor seviyelerin görüldüğünü vurguladı. İşsizlik oranının yüzde 8,6 ile 31 aydır tek haneli seviyede seyrettiğini de hatırlatan Bakan, cari işlemler hesabındaki iyileşmelerin fiyat istikrarına katkı sağladığını söyledi.

'Dezenflasyon süreci hız kesmeden sürecek' diyen Bolat, fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele başta olmak üzere piyasa işleyişini bozacak uygulamalara karşı denetimlerin devam edeceğini açıkladı. Üretici ve tüketiciyi gözeten tüm tedbirlerin etkin şekilde uygulanacağını belirten Bakan Bolat, enflasyondaki düşüşün halkın alım gücüne ve refah seviyesine olumlu yansıyacağını kaydetti. Bakan Bolat, 2026'da ekonomi programı çerçevesinde fiyat istikrarını tesis etmeye yönelik adımların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.