Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım’da yürüttüğü kapsamlı altyapı yenileme ve asfaltlama çalışmalarıyla bölgenin yaşam kalitesini yükseltirken ulaşım konforunu da artırıyor.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘Gelişen Bursa’ hedefi doğrultusunda daha yaşanabilir ve ulaşılabilir bir Bursa için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede Yıldırım ilçesinin Mevlana Mahallesi’nde yağışlı havalarda yaşanan su baskınlarının önüne geçmek amacıyla 240 metre yeni yağmur suyu hattı döşendi. Bölgeye, giderlerin daha verimli çalışması amacıyla yeni ızgaralar yerleştirildi. Aynı güzergâhta, deforme olmuş ve kullanım ömrünü tamamlamış yollar sıcak asfaltla yenilenerek Bursalılar için hem daha güvenli hem de uzun ömürlü bir ulaşım imkanı sağlandı.

Mevlana Mahallesi muhtarı Samet Efe, yapılan yenileme ve onarım çalışmaları için mahalleliler adına Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e ve sahada çalışan ekiplere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde hayata geçirdiği altyapı ve asfalt yatırımlarını planlanan etaplar dâhilinde tamamlayarak Bursalıların hizmetine kazandırmaya devam ediyor.