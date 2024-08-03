Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Eğerce Köyü’nde cami avlusundaki serçe yuvasına saldıran bozürük yılanı 3 yavruyu yemeyi başardı.Gürhan ADANA / BURSA (İGFA)- Yenişehir Eğerce Köyü’nde önceki gün cami avlusundaki kuş yuvasında görülen bozürük yılanı vatandaşlarda korkuya neden oldu. Cami avlusunda oturan vatandaşlar, yılanı bir sopayla bölgeden uzaklaştırdı ancak serçe yavrularından 3’ünü yemesine engel olamadı. Muhtar Rahmi Erten ise yılan sayısındaki artışın sevindirici olduğunu vurgulayıp doğadaki dengenin sağlanması bakımında yılanların önemine dikkat çekti.

Yılanın kuş yavrusu avı vatandaşlar tarafından cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi. Önceki gün öğle saatlerinde köy camisinin abdest alınan bölümünün çatısından aşağıya sarkarak serçe yuvasına ulaşan bozürük yılanı yuvayı sarılarak tutunmayı başardı. Kuş yuvasına kafasını sokarak yavruları birer birer yakalayan yılana avluda oturan vatandaşların müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırıldı. Ancak yuvada sadece 1 serçe yavrusu kalmıştı.

Bu yıl bölgelerinde yılan sayısında büyük artış olduğunu belirten Eğerce Muhtarı Rahmi Erten, bunun sevindirici bir gelişme olduğunu anlattı. Erten, “Geçen yıl yılan sayısı oldukça azdı, neredeyse hiç yılan görememiştik. Tarlalarsa fareden geçilmedi. Tarla fareleri her yerdeydi. Tarla fareleri taze fasulyeden yoncalara, buğdaydan meyvelere kadar her şeyi yiyor. Seni bile yerler” diye konuştu.

Eğerce Muhtarı Erten, yılanların doğadaki dengenin sağlanması konusunda çok önemli rolleri olduğunu vurguladı. Sık sık anonslar yaparak yılanların zorunlu kalmadıkça öldürülmemesini istediklerini sözlerine ekledi.