Geleceği inşa ederken çocukların da yenilikçi fikirlerini önemseyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Ufuk Mersin Projesi'yle, çocukların ve gençlerin her ay farklı bir toplumsal probleme çözüm geliştirmesine, fikirlerini çalışan prototiplere dönüştürmesine katkı sağlıyor.

MERSİN (İGFA) - Nisan 2026'da başlayan, '10 Aylık Fikir ve Prototip Geliştirme Maratonu' projesi kapsamında her ay farklı bir konuyu ele alan Büyükşehir ekipleri; gençlerin üretim ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi, yerel sorunlara uygulanabilir çözümler üretmeyi, teknolojiyi tüketen değil geliştiren bireyler yetiştirmeyi ve belediyenin geleceğe yönelik çalışmalarına genç fikirleri dâhil etmeyi hedefliyor.

HER AY BAŞKA BİR TEMA BAŞKA BİR PROJE

Her ay farklı bir temanın işlendiği projede; Enerji ve Çevre, Su ve Deniz, Toplumsal Eşitlik, Sağlık Teknolojileri, Ulaşım, Afet, Eğitim, Tarım, Dayanışma, Akıllı Şehir gibi konular işlenecek ve sonunda Yıldızlar Kampı ile proje final yapacak. Programa Genç Kaşifler başlığı altında ilkokul ve ortaokul öğrencileri, Genç Geliştiriciler başlığı altında lise ve üniversite öğrencileri katılım sağlayabiliyor. Projeye dâhil olmak isteyen gençler, 'atolye.mersin.bel.tr' linkinde yer alan Ufuk Mersin butonundan başvuru yapabilir.

AŞKIN: 'ÇOCUKLARIN UFUKLARINI GELİŞTİRMEK İÇİN DESTEK OLMAYA HAZIRIZ'

Proje hakkında bilgi veren Tarsus Ötüken Vadi Park Kadın ve Çocuk Atölyesi sorumlusu Emre Aşkın, 'Bu projemiz 10 ay boyunca sürecek. Her ay bir tema etrafında atölyemizde eğitim gören çocuklar problemlere çözüm geliştirecekler. Bu çözümlerini de ay boyunca geliştirip ayın sonunda challenge etkinlikleriyle beraber bir proje yolculuğuna dönüştürüyoruz' dedi.

Nisan ayında başlayan projenin birçok temasını gerçekleştirdiklerini kaydeden Aşkın, 'Ekim ayında ise uzay temamız var. Uzay teması ile NASA'nın düzenlemiş olduğu proje yarışmasının ev sahipliği yapacağız. Ortaokul, lise ve üniversitelilerin bu organizasyona katılarak uzay temalı problemlere çözüm arayışları gerçekleştirecekler. Bu maratonda uzayla ilgili projeler geliştireceğiz ve bu projeleri de NASA'nın sistemine yükleyeceğiz' sözlerine yer verdi.

Eşitlik, su kirliliği gibi benzer temalarla projenin devam edeceğini söyleyen Aşkın, 'Özellikle üniversiteli ve liseli gençleri projemize bekliyoruz. Ülkemizde veya dünyada çeşitli teknoloji yarışmaları düzenleniyor, çocukların ve gençlerin bu yarışmalarda fark yaratacaklarına inanıyoruz. Çocukların bu konularda ufuklarını geliştirmek için destek olmaya hazırız. Yeter ki bu proje etkinliğinde birlikte olalım' diyerek, Büyükşehir'in olanaklarını gençler için her zaman kullanmaya hazır olduğunu vurguladı.