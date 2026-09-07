Ritmin, tutkunun ve özgürlüğün dansı flamenko, Maltepe'de düzenlenen özel etkinlikle sanatseverlerle buluştu.

İSTANBUL (İGFA) - 'Flamenko Workshop ve Gösterisi' kapsamında katılımcılar hem flamenkonun temel adımlarını öğrenme fırsatı buldu hem de etkileyici bir dans gösterisine tanıklık etti.

Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte flamenko sanatçısı Hicran Akın Arslan tarafından verilen atölyede katılımcılara flamenkonun temel adımları ve ritmik yapısı aktarıldı. ,

Katılımcılar, atölye boyunca öğrendikleri hareketleri uygulayarak dansın karakteristik ritmini deneyimledi. Atölyenin ardından gerçekleştirilen gösteride ise flamenkonun kendine özgü tutkulu ve güçlü atmosferi sahneye taşındı. Dansın ritmi, beden dili ve duygusal anlatımı izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşattı. Etkinlik, flamenkoya ilgi duyan katılımcıları bir araya getirirken, Maltepe'de sanat ve dans dolu bir gün yaşanmasını sağladı.