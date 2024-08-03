Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Soma programı kapsamında ilçe merkezinin yüzde 80’inin su ihtiyacının karşılandığı Mehmet Aktaş İçme Suyu Tesisini ziyaret etti. Başkan Zeyrek, “Yaptığınız görev çok önemli. Kuruma sahip çıkın. Empati kurun. Sanki kendi evinizin suyu kesilmiş gibi davranın. Siz, Manisa Büyükşehir Belediyesinin görünen yüzüsünüz. 5 yıl boyunca omuz omuza, el ele sorunların üstesinden hep birlikte gelelim” dedi.MANİSA (İGFA) -Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Soma ilçesine gerçekleştirdiği ziyarette Mehmet Aktaş İçme Suyu Tesisini de ziyaret etti. Başkan Zeyrek’e, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ve CHP İlçe Başkanı Levent Elbinsoy eşlik etti. Tesiste, görev yapan personel ile bir araya gelen Başkan Zeyrek, kesintisiz suyun önemine değindi.

“SİZ, MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN GÖRÜNEN YÜZÜSÜNÜZ”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, içme suyu tesislerinde görev yapan personelin çok önemli bir görev yaptığını ifade ederek, “İnsanın evinde suyu akmıyorsa belediyecilik bitmiştir. İsterseniz onun evine altın götürün, gözü görmez. Kuruma lütfen sahip çıkın. Empati kurun. Sanki kendi evinizin suyu kesilmiş gibi davranın. Siz, Manisa Büyükşehir Belediyesinin görünen yüzüsünüz. İnsanlar beni görmez ama sizi her gün görür” dedi.

“SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ MAAŞLARA ZAM YAPIYORUZ”

Konuşmasına seçim öncesi verdiği maaş zammı müjdesi ile devam eden Başkan Zeyrek, “Söz verdiğimiz gibi maaşlara zam yapıyoruz. Bizler sözümüzde duruyoruz. 5 yıl boyunca omuz omuza, el ele sorunların üstesinden hep birlikte gelelim. Benim sizlerden istediğim bu. Sizlerin benden istediği ne olursa olsun, kapım 7/24 açık. Artık herkes bizlere istediği zaman ulaşabiliyor. Çekinmeyin. İster abi kardeş olarak, ister Başkan çalışan olarak benimle her zaman görüşebilirsiniz. Yeter ki kuruma sahip çıkın, işinizin başında olun. Biz de yapabileceğimiz tüm iyileştirmelerle sizin hayatınızı kolaylaştıracak dokunuşları yapacağız” ifadelerini kullandı.