İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Gündoğdu Meydanı, Bostanlı Yasemin Kafe ve Kültürpark Çim Alanı'na kurduğu dev ekranlarda buluşan binlerce İzmirli, tarihi zaferi Türk bayrakları ve tezahüratlarla birlikte kutladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Filenin Sultanları'nın İtalya karşısındaki Avrupa Şampiyonası final mücadelesini İzmirlilerin hep birlikte izleyebilmesi için kentin üç farklı noktasına dev ekran kurdu. Karşıyaka Bostanlı Yasemin Kafe, Gündoğdu Meydanı ve Kültürpark Çim Alanı'nda buluşan binlerce yurttaş, milli takımın final heyecanını birlikte yaşadı.

Maç saatinden önce alanları doldurmaya başlayan İzmirliler arasında her yaştan sporsever yer aldı. Kimi çocuklarıyla, kimi arkadaşlarıyla, kimi de evcil hayvanlarıyla milli takıma destek olmak için ekranların karşısındaki yerini aldı. Türk bayrakları ve milli takım formalarıyla alanları dolduran yurttaşlar, Filenin Sultanları'nın kazandığı her sayıyı büyük bir coşkuyla karşıladı. Karşılaşma boyunca üç noktada tezahürat ve alkış sesleri yankılanırken, milli takımın her sayısı İzmir'de adeta bayram havası yarattı. Zorlu mücadelenin 3-2'lik galibiyetle tamamlanmasının ardından meydanlar ve etkinlik alanları şampiyonluk coşkusuyla doldu. Binlerce İzmirli, Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonluğunu Türk bayrakları, alkışlar ve tezahüratlarla kutladı.

Final heyecanını paylaşmak için alana gelen Gülseren Serengil, milli takımı izlerken büyük gurur duyduğunu söyledi. Serengil, 'Çok heyecanlıyım. Onları izlerken tüylerim diken diken oluyor. Çok mutlu ve gururluyuz. Sonsuz başarılar diliyorum' dedi. Pelin Su Okur da A Milli Kadın Voleybol Takımı ile gurur duyduklarını belirterek, 'Ülkemizin bir voleybol ülkesi olduğunu gösterdiler. Her zaman yanlarındayız. Fiziken yanlarında bulunamasak da bu şekilde destek vermeye çalışıyoruz. Onları çok seviyoruz' diye konuştu. Ailesiyle birlikte maçı izlemeye gelen Çağdaş Çelik ise şampiyonluğa inandığını ifade ederek, 'Bu maçı alacağız. O nedenle biz doğrudan kutlamaya geldik' dedi.

'TAM DESTEK, HEP DESTEK'

Kendisi de sporcu olan Gamze Uzuntaş, milli heyecanı alanda birlikte yaşamanın çok farklı olduğunu söyledi. Uzuntaş, 'Keyif alarak izleyeceğimiz bir maç olacak. O nedenle tam destek, hep destek. Kızlarımıza güveniyoruz. Mümkün olduğunca her maçlarında yanlarındaydım. Bugün gerçek bir taraftar olarak hep birlikteyiz' ifadelerini kullandı.