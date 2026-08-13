12 Ağustos’ta Aslan burcunda güçlü bir Güneş tutulması gerçekleşiyor. Tutulmalar hayatımızda yeni başlangıçları, yön değişimlerini ve önemli farkındalıkları beraberinde getirir. Ancak en çok merak edilen soru şu:

“Bu tutulma en çok kimi etkileyecek?”

Aslında cevap sadece “Aslan burçlarını” demek değil.

Bu tutulmadan en güçlü etkiyi;

•⁠ ⁠Yükseleni Aslan olanlar,

•⁠ ⁠Güneş burcu Aslan olanlar,

•⁠ ⁠Ay burcu Aslan olanlar,

•⁠ ⁠Doğum haritasında Aslan burcunda yoğun yerleşimleri yani bir stelyumu bulunanlar,

•⁠ ⁠Ve en önemlisi, doğum haritasında Aslan burcunun düştüğü evi önemli gezegenlerle deneyimleyen kişiler alacak.

Çünkü tutulmalar, haritanızda Aslan burcunun bulunduğu yaşam alanını harekete geçirir.

Örneğin

-Aslan birinci evinizdeyse kimliğiniz, dış görünüşünüz ve hayata bakışınız değişebilir.

-İkinci evdeyse maddi kaynaklarınız ve kazanç modeliniz yeniden şekillenebilir.

-Üçüncü evdeyse eğitim, iletişim, kardeşler ve yakın çevreyle ilgili yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Ve hangi ev tetikleniyorsa, onun tam karşısındaki ev de bu değişimin bir parçası olur. Çünkü tutulmalar bize daima bir denge kurmayı öğretir. Ben ve biz, kariyer ve aile, özgürlük ve sorumluluk gibi iki yaşam alanı birlikte çalışır.

Bu nedenle sadece “Ben Aslan burcuyum.” ya da “Ben değilim.” demek doğru bir değerlendirme değildir.

Asıl soru şudur:

Aslan burcu sizin doğum haritanızda hangi evde?

İşte bu sorunun cevabı, 12 Ağustos Güneş tutulmasının sizin hayatınızda hangi kapıyı açacağını gösterecek.

Unutmayın; tutulmalar korkulacak zamanlar değildir. Onlar, artık zamanı gelen değişimleri başlatan güçlü gökyüzü döngüleridir.