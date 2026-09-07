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Denize bırakılan çöplerin dalgaların etkisiyle kıyıdan uzaklaşarak denizin ortalarına kadar sürüklendiği görüldü.

Olayı gören vatandaşlar duruma tepki gösterirken, kadınlar daha sonra 67 SF 966 plakalı araçla bölgeden ayrıldı.

Piknik yapmak için sahile gelen kadınlar, etkinlik sonrası çevredeki çöpleri topladı. Kadınlar, topladıkları çöpleri çöp kutusuna atmak yerine denize bıraktı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Edinilen bilgilere göre, olay Akkaya Plajı'nda meydana geldi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde piknik yapan 2 kadının topladıkları çöpleri denize bırakması, çevredeki vatandaşların tepkisine neden oldu.

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