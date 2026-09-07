Bornova Belediyesi'nin yerel üretimi, geleneksel lezzetleri ve kadın emeğini desteklemek amacıyla düzenlediği 2. Reçel Şenliği, binlerce İzmirlinin katılımıyla muhteşem bir coşkuya sahne oldu. Şenliğin panelden halk oyunlarına, konserlerden reçel yarışmasına her anı dolu dolu geçti.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi tarafından geleneksel tarımı, yerel üreticiyi ve kadın emeğini odak noktasına alarak Yakaköy Köy Meydanı'nda düzenlenen Reçel Şenliği, İzmir'in dört bir yanından gelen binlerce vatandaşı ağırladı. Kazanlar dolusu taze reçellerin kaynatıldığı şenlikte, üretici stantları renkli görüntüler oluştururken, gün boyu süren sanatsal etkinlikler, sahne performansları ve zengin içerikli oturumlar eğlenceyi ve kültürel paylaşımı zirveye taşıdı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, eşi Beste Eşki, kızları Asya Tuna ve oğulları Noyan Volkan ile birlikte üretici stantlarını tek tek gezerek kazanda reçel kaynattı. Çamdibi Halk Oyunları Topluluğu'nun göz dolduran gösterisinin ardından sahneye çıkan Başkan Eşki şöyle konuştu:

'Bugün maalesef reçelin fiyatı balın fiyatını geçmiş durumda. Bu yıllardır uygulanan bir siyasal tercihin sosyo-ekonomik sonucudur. Balın fiyatının reçelin fiyatının altında kalmasının sebebini hepimizi köklerimizden koparmak, bağlarımızdan ayırmak ve dünyada yalnız birer birey haline getirmek, bencilleştirmek için yapıldığını düşünüyorum. Reçel işte bunun karşısında politik bir duruş, emperyalizmin karşısında ulus devlete bağlı kalanlar için kendi değerlerimizi hatırlatan bir unsurdur. Reçel, annelerimizin içine sevgilerini de katarak evde kaynattıkları kazandır. O kokunun sardığı bir mahallede büyüyen çocukların ileride komşularına düşman olacağına ihtimal vermiyorum. Reçel giren eve emperyalizm giremez, reçelin olduğu yerde kapitalizm yenilir! İnadına yerellik, inadına geleneksel değerler diyorum. Çok yakında çok büyük bir alana meyve bahçesi açacağız; çiçek açtığı dönemlerde bir meyve festivali yapıp çocuklarımızla o meyveleri tadacağız.'

'KOMŞULUK BAĞLARIMIZIN SİMGESİ'

Yakaköy Muhtarı Nedim Sert ise şenlikte yaptığı konuşmada, 'Reçel, sadece kavanozlara sığdırılmış meyve ve şekerden ibaret değildir; köylerimizin bereketli topraklarının, sabrın, geleneksel kültürümüzün ve komşuluk bağlarımızın bir simgesidir' diyerek Başkan Eşki'ye ve emeği geçen tüm belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Şenlik kapsamında, moderatörlüğünü TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Ömer Ulaş Kırım'ın üstlendiği 'Gelenekten Geleceğe Reçel: Gastronomi, Turizm ve Sürdürülebilirlik' başlıklı anlamlı bir panel gerçekleştirildi.

Ömer Ulaş Kırım, reçelin sadece bir gıda maddesi değil, köklü bir kültür olduğunu vurgulayarak Bornova Belediyesi'nin bu kültürü yaşatma çalışmalarına dikkat çekti.

Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabah Balta Ulay, Reçel Festivali'nin agro (tarım) turizmi için çok önemli bir organizasyon olduğunu belirterek dünyadan örnekler paylaştı. Ziraat Mühendisi Mine Pakkaner Tarımın ve gıdanın garantisinin küçük aile çiftçileri olduğunu hatırlatarak, doğal olmayan ürünlerin kanserin başlıca nedeni olduğunu ve yediğimiz her şeyin zehre dönüşmeye başladığını aktardı. Uzman Diyetisyen Dicle Dilan Salman ise reçelde şeker kullanımını sağlık açısından değerlendirerek, endüstriyel reçel ile geleneksel reçel arasındaki büyük farkları ve doğru besin tüketiminin önemini anlattı.

30 REÇEL YARIŞTI, EN LEZZETLİLER SEÇİLDİ

Şenliğin en heyecanlı anlarından biri, Bornovalı kadınların nesilden nesile aktarılan özel tariflerle hazırladığı organik reçellerin boy ölçüştüğü 'En Lezzetli Reçel Yarışması' oldu. Jüri Başkanlığını İzmirli gazeteci, yazar ve mutfak araştırmacısı Nedim Atilla'nın yaptığı; Ziraat Mühendisleri Anıl Ayvaz ve Çiğdem Zorlu, Kent Mutfağı Kahramanı Nilgün Erbayraktar, İzmir Kent Mutfağı Kurucusu Gökhan Dökmeoğlu, Gıda Mühendisleri Dr. Derya Saygılı, Doç. Dr. Ahsen Rayman Ergün ve Ömer Ulaş Kırım'dan oluşan uzman jüri, yarışmaya katılan 30 reçelden finale kalan 8 ürünü titizlikle değerlendirdi.

Tamamen oy birliğiyle seçilen ve dereceye giren isimler şu şekilde sıralandı:

1. Nur Koç - Damla Sakızı Reçeli

2. Belma Bayca - Mürdüm Eriği Reçeli

3. Nazan Can Gülcüoğlu - Elma, Reyhan, Karanfil Reçeli

Jüri Özel Ödülü: Ceviz Reçeli ile Elif Şekerci