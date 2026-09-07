MUSKİ Genel Müdürlüğü, Bodrum Yokuşbaşı Mahallesi'nde yaklaşık 50 yıldır devam eden içme suyu altyapı sorununu, eski boruların tamamını yenileyip hat çaplarını büyüterek giderdi; böylece sık arıza ve su kesintilerine neden olan sorunlar ortadan kaldırıldı.

MUĞLA (İGFA) - Bodrum'da kullanım ömrünü tamamlamış hatları yenileyerek vatandaşlara kesintisiz içme suyu ulaştırılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın öncülüğünde il genelinde altyapı yatırımlarını sürdüren MUSKİ, projelerini bir bir tamamlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Bodrum Yokuşbaşı Mahallesi'nde uzun yıllardır devam eden içme suyu altyapı sorunu da tamamlanan çalışmalarla çözüme kavuşturuldu. Yaklaşık yarım asırlık olan ve kullanım ömrünü tamamlayarak sık sık arıza ve kesintilere neden olan hat, çapları büyütülerek yenilendi. Bu yenilemeyle birlikte bölgedeki içme suyu altyapı sorunları ortadan kaldırıldı.

YILLARDIR BEKLENEN ÇALIŞMA TAMAMLANDI

Bodrum Yokuşbaşı Mahallesi'nde kullanım ömrünü tamamlayan yaklaşık 50 yıllık içme suyu hatları sık sık arızalara neden oluyor, bölgenin dar sokak yapısı nedeniyle arızalara müdahale edilmesinde yaşanan zorluklar da kesinti sürelerini uzatıyordu. Yaşanan sorunlar ve vatandaşların talepleri üzerine bölgede inceleme yapan MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında eski hatların çapları büyütülerek tamamen yenilendi. Yenileme sayesinde arıza kaynaklı su kesintilerinin önüne geçildi, buna bağlı kayıp-kaçaklar da azaltıldı. Böylece bölgede daha sürdürülebilir bir içme suyu altyapısı oluşturuldu.

VATANDAŞLARDAN OLUMLU GERİ DÖNÜŞLER ALINDI

Mahalle sakinlerinden Süleyman Bahar, '50 senedir bu mahallede oturuyorum. Eski demir borular çürüyüp patlak vermeye başlayınca büyük sıkıntılar yaşadık. Muhtarımıza ilettik, o da öncülük etti. Şimdi sorunumuz çözüldü, suyumuz evlere daha tazyikli ulaşıyor. Artık sudan yana sıkıntımız yok. Muhtarımıza, Ahmet Aras Başkanımıza ve MUSKİ Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum.' sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Yokuşbaşı Mahallesi Muhtarı Ersan Ünyay, 'Yaklaşık 50 yıllık borularımız vardı. Eskimeleri nedeniyle zaman zaman patlaklar oluşuyor, vatandaşlarımızın evlerine su ulaşmıyordu. Şikâyetlerimizi Büyükşehir Belediyemize ve MUSKİ'ye ilettik. Ekiplerimiz yerinde inceleme yaparak çalışmayı başlattı. Şu anda suyumuz var, sorunlarımız çözüldü. Başta Ahmet Aras Başkanımız olmak üzere MUSKİ Genel Müdürümüze ve emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ediyorum.' açıklamasında bulundu.

Konu açıklamalarda bulunan MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın hassasiyetleri doğrultusunda Bodrum'da yıllardır süren içme suyu problemlerinin ortadan kalkması için ilçenin her noktasında çalışmaların sürdüğünü söyledi. Şengül açıklamasında, 'Bodrum'un en önemli sorunu olan içme suyu sorunlarının çözümü konusunda sadece ana isale hatlarında değil diğer şebeke hatlarında da çalışmalarımız sürüyor. Son olarak Yokuşbaşı'nda yaptığımız yenileme çalışması ile bölgenin ihtiyaç duyduğu modern, büyük çaplı ve uzun ömürlü hatları buraya kazandırdık. Artık su iletiminde aksaklık yaşanmayacak. Bu şekilde de vatandaşlarımızın günlük yaşamına önemli bir katkı sunduk. Çalışmamalardan hem halkımız hem de muhtarımız oldukça memnun. Bu da bizler için çok önemli. Kentimizin altyapı sorunlarını ortadan kaldırmak için projelerimizi hayata geçirmeye tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.' dedi.