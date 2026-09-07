İSTANBUL (İGFA) - Sahneye çıktığı andan itibaren coşkuyu zirveye taşıyan Simge, dünden bugüne hit olmuş şarkılarının yanı sıra sahnede söylemekten hoşlandığı özel repertuvarıyla da dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

BERKAY'LA AYNI SAHNEDE

Simge'nin İstanbullu müzikseverlere ilk sürprizi Berkay oldu. Yeni çıkardığı 'Anlatasım Var' albümünde yer alan 'Malum' şarkısını konserin özel konuğu Berkay'la birlikte seslendirdi. Daha önce şarkının akustik versiyonunda bir araya gelen ikili, bu kez aynı sahneyi paylaşarak arabesk şarkılar da söyledi. Simge ve Berkay'ın düeti müzikseverlerden dakikalarca alkış aldı.

HAYRANLARINA ÖZEL SÜRPRİZ

Gecenin bir diğer sürprizi ise konser sonrasında yaşandı. Simge, beş hayranıyla kuliste bir araya gelerek onlarla tanıştı ve yeni albümü 'Anlatasım Var'ın plağını isimlerine özel imzaladı.

Sahne kıyafetiyle de göz dolduran Simge, 17 Ekim Cumartesi gecesi, geleneksel hale getirdiği 'Simge Akustik Konserler' serisini ilk kez İstanbul Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirecek. Simge, sezonun son açıkhava konserinde hayranlarıyla Harbiye'de buluşacak. Konserin biletleri satışa çıktı.