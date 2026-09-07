ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı ile Türkiye'nin önde gelen beş e-ticaret platformu arasında, kadın kooperatiflerinin dijital ticaretteki gücünü artırmaya yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında hazırlanan protokolle, ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendiren kooperatiflerin e-ticaret kanallarına erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor.

İLK 6 AY KOMİSYON ALINMAYACAK

Protokol kapsamında kadın kooperatiflerine e-ticaret platformlarında önemli avantajlar sağlanacak. Buna göre kooperatifler taraf platformlara ücretsiz kayıt olabilecek. Komisyon oranı ise ilk 6 ay yüzde 0, sonraki 4,5 yıl boyunca yüzde 1 olarak uygulanacak. Kooperatiflerin ürünlerinin daha geniş kitlelere ulaşması için platformların ana sayfa bannerları, özel kategori alanları ve sosyal medya kampanyalarında ürünlere yönelik tanıtım ve görünürlük desteği de sağlanacak.

Ayrıca e-ticaret platformlarında ürünleri bulunan kooperatifler için 'Kooperatif Ürünleri' etiketiyle özel alanlar oluşturulacak ve kampanya dönemleri düzenlenecek.

AMAÇ DİJİTAL PAZARDA REKABET GÜCÜNÜ ARTIRMAK

Ticaret Bakanlığı, uygulamayla kadın kooperatiflerinin e-ticaret kanallarına girişinin kolaylaştırılmasını, satış ve pazarlama kapasitelerinin geliştirilmesini ve ürünlerin daha geniş tüketici kitlelerine ulaştırılmasını amaçlıyor.

Bakanlık, iş birliğinin kadın kooperatiflerinin dijital dönüşümünü hızlandırarak e-ticaret ekosistemindeki görünürlüklerini ve pazar paylarını artırmasına katkı sağlamasının beklendiğini bildirdi.