Millet Derneği'nin İzmit Karaarslan Kamp Tesislerindeki kampına gençlerin heyecanı damga vurdu. Genel Başkan Nacar ve Bursa İl Başkanı Akyıldız, duygusal anlar yaşadı.

BURSA (İGFA) - Millet Partisi ve Millet Derneği Genel Başkanı Cuma Nacar, Millet Derneği tarafından İzmit Başiskele Karaarslan Kamp Tesisleri'nde düzenlenen 2026 Gençlik Kampı'na katılarak gençlerle bir araya geldi. Bursa İl Başkanı Hüsamettin Akyıldız da bir hafta boyunca gençlerle birlikte kamp yaptı.

NACAR: AYNI HEYECANI YENİDEN YAŞADIM

Eğitimden sanata, spordan kültürel etkinliklere kadar pek çok faaliyetin gerçekleştirildiği kampın gelecek adına umut verici olduğunu belirten Millet Partisi Genel Başkanı Hüsamettin Akyıldız, 'Gençlerimiz ile birlikte marşlara eşlik ettim. Bu anlar, beni gençlik yıllarına götürdü ve aynı heyecanı yeniden yaşamak çok duygulandırdı. Bir zamanlar gençlik yıllarında taşınan ideallerin, bugün gençlerin yüreklerinde yeniden hayat bulduğunu görmek; geçmişten geleceğe uzanan güçlü bir umut duygusu oluşturdu. Millet Partisi, gençlerimizin yüreklerindeki heyecanı ve geleceğe dair umutlarını büyütmeye; gençlerimize ve bütün milletimize daha güzel, daha adil ve daha aydınlık bir gelecek inşa etmek için var gücüyle çalışmaya devam edecektir.' diye konuştu.

AKYILDIZ'DAN KARAASLAN TESİSLERİNE TAM NOT

Bursa İl Başkanı Hüsamettin Akyıldız da bir hafta boyunca gençlerle kamp yapmanın çok keyifli olduğunu kaydederek 'Kamp süresince Kocaeli Şehit ve Gazi Aileleri Derneğini ziyaret ettik ve Genel Başkanımızın 'Kanserli Hücre Yasası' dediği düzenlemeye tepkimizi bir kez daha dile getirdik. Şehit ve gazi ailelerimizin görüş ve önerilerine kulak verdik. Yanı sıra Ormanya, Akvaryum, Atatürk Müzesi, Saat Kulesi ile Bilim ve Teknoloji Müzesi ziyaretlerimizde de önemli bilgiler edindik. Kamp Genel Sorumluları Alptekin Sofu ve Dilan Sofu kardeşlerimin Muhteşem Türkiye projemize olan inancını gördükçe gelecek adına umutlarım daha da arttı. Kampı yaptığımız alan için de özel bir pencere açmak istiyorum. İzmit Başiskele Karaaslan Kamp Tesislerinin Sahibi Hasan Karaaslan'a muhteşem ev sahipliği için teşekkürlerimi sunuyorum. Bursa teşkilatı olarak biz de bu tesisi önümüzdeki süreçte tercih edeceğiz. Her şey, Muhteşem Türkiye hedefi içindir:' ifadelerini kullandı.