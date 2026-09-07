Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla Kefken Limanı balıkçılık ve turizm altyapısını güçlendirirken, Kerpe'de 2 bin 500 yıllık antik liman su altı arkeoparka dönüştürülüyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin Karadeniz'e açılan kapısı Kandıra, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla turizmde yeni rotalar kazanmaya hazırlanıyor.

Sahilleriyle yaz turizminin önemli adreslerinden biri olan ilçede, Kefken Limanı'nda yapılan düzenlemeler balıkçılık ve turizm altyapısını güçlendirirken, yaklaşık 2 bin 500 yıllık Kerpe Limanı'nın su altı arkeoparkına dönüştürülmesini amaçlayan proje, Kandıra'nın turizm potansiyeline dalış ve kültür turizmini de ekliyor.

KEFKEN'DE LİMANIN ÇEHRESİ YENİLENİYOR

Kandıra'nın önemli balıkçılık ve turizm merkezlerinden Kefken Limanı'nda saha düzenleme çalışmaları devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığına bağlı A Takımı ekipleri tarafından yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik alanda asfalt serimi gerçekleştirildi.

Çalışmalarla limandaki kullanım alanlarının daha düzenli, güvenli ve işlevsel hale getirilmesi hedefleniyor. Düzenlemelerin, Kefken Limanı'nın hem balıkçılık faaliyetlerine hem de bölgedeki turizm hareketliliğine daha güçlü bir altyapı sunmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

2 BİN 500 YILLIK TARİH SU ALTINDAN ÇIKIYOR

Kandıra'nın Kerpe sahilinin altında ise yaklaşık 2 bin 500 yıllık bir tarih yatıyor. Antik Kerpe Limanı, Su Altı Arkeopark Projesi ile dalış turizmine kazandırılmaya hazırlanıyor.

Su altında bulunan kültürel mirasın korunarak ziyaretçilerle buluşturulmasını amaçlayan proje, Kerpe'yi Karadeniz'in önemli dalış rotalarından biri haline getirme potansiyeli taşıyor.

Akdeniz ve Ege'de yoğunlaşan su altı turizmine Karadeniz'den yeni bir rota eklenmesi, Kerpe'deki projenin önemini artırıyor. Böylece Kandıra'nın turizm potansiyelinin yalnızca deniz, kum ve güneşle sınırlı kalmayıp tarih ve kültür turizmiyle çeşitlendirilmesi hedefleniyor.

DALIŞ TUTKUNLARI TARİHLE BULUŞACAK

Projenin tamamlanmasıyla dalış tutkunları, antik limanın su altında günümüze ulaşan kalıntılarını, batık alanlarını ve kültür varlıklarını doğal ortamlarında görme fırsatı bulacak.

Su altında oluşturulması planlanan özel platformlarda amfora, kandil ve farklı formlardaki pişmiş toprak eserlerin sergilenmesi de öngörülüyor. Böylece Kerpe'nin binlerce yıllık tarihi, müze salonlarının yanı sıra ait olduğu denizin içinde de ziyaretçilerle buluşacak.

KANDIRA'NIN TURİZM KİMLİĞİ GÜÇLENİYOR

Sahilleriyle yaz turizminin önemli adreslerinden biri olan Kandıra, sahip olduğu tarihi, doğal ve kültürel değerleriyle turizm çeşitliliğini artırıyor.

Kefken Limanı'ndaki düzenlemeler kıyı ekonomisine katkı sağlarken, Kerpe Su Altı Arkeopark Projesi ilçenin turizm yelpazesine kültür ve dalış turizmini ekliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de altyapı, üstyapı ve çevre düzenlemelerine yönelik yatırımlarıyla; doğal güzellikleri, sahilleri, tarihi, tarım ve hayvancılığı ile balıkçılık potansiyelini bir arada barındıran Kandıra'nın gelişimine katkı sağlıyor.

Yapılan yatırımlarla ilçenin Kocaeli turizmindeki konumunun güçlendirilmesi ve ulusal ölçekte daha geniş bir turizm rotasına dönüşmesi hedefleniyor.