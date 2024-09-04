Bursa’da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından “Palmiye Kırmızı Böceği Mücadelesi” çalışmalarına devam edildi.BURSA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı'nca Ülkesel Palmiye Böceği Projesi ile, Akdeniz, Ege ve Marmara dahilinde 13 ilde tesbit, mücadele ve eğitim çalışmalarla yürütülürken, Bursa’ da da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü mücadelerini hız kesmeden sürdürüyor.

Türkiye’de ilk olarak 2005 yılında tespit edildiğine dikkati çeken Palmiye Kırmızı Böceği'nin dünyada pek çok ülkede Ortadoğu, Asya, Afrika ve son yıllarda Avrupa ülkelerinde zarar ve ekonomik kayıplara neden olduğu belirtilirken, Bursa'da da 2018 yılında başlayan çalışmada; zararlının ilk kez tespitinin Mudanya ve Gemlik'te olduğunun belirlendiği açıklandı.

Zararlının mücadelesi, kontrolü ve sürveyi için feromon huni tuzakların kullanıldığını belirten müdürlük yetkilileri, Bursa'nın 6 ilçesi Mudanya, Gemlik, İznik, Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde 50 noktada feromon tuzaklar yerleştirildiği, haftalık gözlemlerle zararlının yayılış haritası, popülasyon takibi ve zarar durumu izlendiği kaydedildi. Çalışmalarda sörvey yapılan ilçelerin tamamında kontrollerin sürdüğü belirtildi.

Zararlı ile mücadele ve çalışmalarına Proje Koordinatörü Zir.Yük Müh. Uğur Ekmekçi başkanlığındaki ekiple devam ettiklerini belirten Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, zararlının tespiti için Büyükşehir ve İlçe belediyeleri de kendilerine ait park ve bahçeleri gözlemleyip şüpheli bir durum tespit ettiklerinde İl Müdürlüğü'ne bilgi vermeleri istendi.

Ayrıca projenin başarısı açısından ilgili kurumlar arasında işbirliği, eğitim ve tanıtım çalışmalarının önemli olduğu kaydedildi.