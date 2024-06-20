Yeşim Grup’un gençlerin gönüllülük ve sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesi amacıyla hayata geçirdiği “Her Coğrafyada Önce İnsan” projesinin gönüllü öğrencileri, Yeşim Akademi’de düzenlenen kapanış etkinliğinde sertifikalarını aldı.BURSA (İGFA) - 2023-2024 eğitim-öğretim dönemine katılarak aktif görev alan ve dönemi başarıyla tamamlayan Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi (ŞŞAL), Özel 3 Mart Ulviye - Ziya Gökalp Özer Anadolu Lisesi ve Özel 3 Mart Halil Güleç Fen Lisesi öğrencileri, Yeşim Akademi’de organize edilen özel törende sertifikalarını aldı.

Yeşim Grup’un girişimiyle şekillenen ve Bursa Çağdaş Eğitim ve Kültür Vakfı (ÇEKVAK) koordinatörlüğünde yürütülen “Her Coğrafyada Önce İnsan” projesinin 2023-2024 eğitim-öğretim dönemi sona erdi. Bu yıl projede toplam 67 gönüllü öğrenci yer aldı.

Yeşim Akademi’de gerçekleşen sertifika törenine; Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ortaöğretimden Sorumlu Şube Müdürü Mehmet Balkaya, Yeşim Grup İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişim VP Behiç Gülşen, Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, Bursa Çağdaş Eğitim ve Kültür Vakfı (ÇEKVAK) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kara, Çağdaş Eğitim Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süheyla Toppamuk ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Rüyam Küçüksüleymanoğlu, Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi Müdürü Yeşim Ömeroğlu Ünlü ve Özel 3 Mart Anadolu - Fen Lisesi Müdürü Kaan Selçuk katıldı. Gönüllü öğrenciler, sene boyunca aldıkları eğitimleri ve deneyimlerini fotoğraflar ve videolar eşliğinde törende paylaştı ve sertifikalarını aldı.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ortaöğretimden Sorumlu Şube Müdürü Mehmet Balkaya, bu dünyaya karşı hepimizin sorumluluğu olduğunu ifade ederek “Hepimiz üzerimize düşen görevleri layıkıyla yerine getirmeliyiz çünkü bu çevreye, bu dünyaya karşı hepimizin sorumlulukları var. Bir işletmenin ana faaliyetlerinin yanında böyle sosyal sorumluluk projeleri de yürütüyor olması çok anlamlı ve gerçekten değerli bir yaklaşımdır. Gençlerimizin böyle bir projeye dahil edilmesi beni çok mutlu etti. Ben onlarla bir ağabeyleri olarak gurur duyuyorum.” dedi.

Yeşim Grup’un kurulduğu günden bu yana “Önce İnsan” felsefesiyle hareket ettiğinin altını çizen Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur ise “Bu proje ile Yeşim’in kurucusu Şükrü Şankaya’nın hayırseverlik anlayışını sosyal sorumluluk ve gönüllülük bilinci ile birleştirerek lise sıralarındaki gençlere hayat boyu sürdürülebilir bir sorumluluk kazandırmayı hedefledik. Proje, kurumlar arasındaki öğrenmeyi ve birbirini güçlendirmeyi desteklediği gibi, akranlar arası deneyim paylaşımına da zemin hazırladı. Özel okullarda ücrete tabi olan bu deneyimlere devlet okullarındaki çocuklar erişemiyor. Proje, bu anlamda deneyimsel eşitliği sağlamak adına da büyük önem taşıyor.” dedi.