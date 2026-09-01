Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen adli soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen inceleme kapsamında, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu toplam 23 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

Soruşturma dosyasında belediyede görev yapan bazı yöneticiler, çeşitli birimlerde çalışan personeller ile belediyeyle iş ilişkisi bulunan şirket temsilcilerinin de yer aldığı bildirildi.

Soruşturmanın Kapsamı Geniş

Edinilen bilgilere göre, başsavcılık tarafından yürütülen süreç kapsamında belediyedeki bazı işlemler ve kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin iddialar mercek altına alındı. Soruşturmanın hangi dönemleri kapsadığı ve incelemelerin hangi işlemler üzerinden yürütüldüğü konusunda resmi makamlar tarafından ayrıntılı açıklama yapılmadı.

Dosyada yer alan şüpheliler hakkında yürütülen işlemlerin, delil toplama ve inceleme süreciyle birlikte devam ettiği ifade edildi.

Belediye Başkanı Tanju Özcan da Şüpheliler Arasında

Soruşturma kapsamında adı geçen isimlerden biri de Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan oldu. Özcan hakkında yürütülen işlemin, başsavcılık soruşturması çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtilirken, dosyayla ilgili yargı sürecinin devam ettiği vurgulandı.

Hukuki süreçte soruşturma aşamasının devam ettiği, bu nedenle dosyaya ilişkin nihai kararın ilerleyen süreçte ortaya çıkacağı değerlendiriliyor.

Şirket Yetkilileri de Dosyada Yer Alıyor

Soruşturma yalnızca belediye yönetimini değil, belediyeyle bağlantılı bazı şirketlerin yetkililerini de kapsıyor. İhale, hizmet alımı veya belediyeyle yürütülen çeşitli ticari süreçlerin inceleme konusu olup olmadığına ilişkin resmi makamlar henüz ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

Savcılığın, dosyadaki tüm iddiaları deliller doğrultusunda değerlendirmeyi sürdürdüğü öğrenildi.

Hukuki Süreç Devam Ediyor

Bolu Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 23 şüpheli hakkında yürütülen adli işlemler devam ederken, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni açıklamaların yapılması bekleniyor.

Yetkililer, soruşturmanın devam etmesi nedeniyle dosyaya ilişkin resmi bilgilendirmelerin savcılık tarafından yapılacağını belirtiyor.

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