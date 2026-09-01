Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Kandıra'nın kırsal mahallelerinde sürdürdüğü altyapı yatırımlarında önemli bir aşamaya ulaştı.

KOCAELİ (İGFA) - Kandıra'nın kırsal mahallelerinde mevcut altyapının iyileştirilmesi ve artan ihtiyaçlara cevap verilmesi amacıyla içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Çalışmalar kapsamında mevcut hatlar yenilenirken, ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni hatlar da imal ediliyor. İçme suyu ve kanalizasyon hatlarının yanı sıra parsel ve abone bağlantıları ile yağmur suyu ızgaralarının imalatı da gerçekleştiriliyor.

Bazı mahallelerde çalışmalar tamamlanırken, devam eden bölgelerde imalat çalışmaları ise sürdürülüyor.



9 MAHALLEDE 31,7 KİLOMETRELİK ALTYAPI HATTI

Kandıra'nın 9 mahallesinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısına yönelik planlanan çalışmalar kapsamında toplam 31.699 metre altyapı hattı imal edildi.

Kaymazerikli, Ahmethacılar, Kocakaymaz, Kaymazaraman, Elmacık, Terziler, Babaköy-Kıncıllı, Kızılcapınar ve Akdurak mahallelerinde gerçekleştirilen imalatlarda 19.686 metre içme suyu hattı, 11.908 metre kanalizasyon hattı ve 105 metre yağmur suyu hattı yapıldı. Bazı bölgelerde parsel ve abone bağlantıları ile tamamlayıcı imalatlar devam ediyor.



ARAMAN'DA FOSEPTİK İMALATI SÜRÜYOR

Araman merkez mevkiinde kanalizasyon ve yağmur suyu imalatları, parsel bağlantıları ve yağmur suyu ızgaralarıyla birlikte tamamlandı. Bölgede kanalizasyon altyapısının tamamlayıcı unsurlarından biri olan 150 kişilik 1 adet foseptik imalatı ise devam ediyor.



BABATEPE'YE İÇME SUYU TERFİ MERKEZİ



Babatepe'de içme suyu altyapısının desteklenmesi amacıyla 1 adet içme suyu terfi merkezi inşa ediliyor. Yapım çalışmalarında sona yaklaşılırken, merkezin tamamlanmasıyla bölgedeki içme suyu sisteminin işletme kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.



İSU tarafından gerçekleştirilen çalışmalar, kırsal mahallelerde mevcut ihtiyaçların yanı sıra nüfus artışıyla birlikte oluşabilecek ihtiyaçlar da dikkate alınarak yürütülüyor. İmalatların tamamlanmasıyla birlikte içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısının daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına katkı sağlanacak.

