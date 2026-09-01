Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Pamukova Cumhuriyet Mahallesi Ankara Caddesi'nde planlanan üstyapı dönüşümü öncesinde altyapı çalışmalarına başladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek cadde yenileme projesiyle koordineli yürütülen çalışmalar kapsamında caddeye bin 200 metrelik yağmur suyu hattı kazandırılıyor.

BİN 200 METRE YENİ YAĞMURSUYU HATTI İNŞA EDİLECEK

Bölgede ani yağışlar sonrası oluşabilecek su birikintilerinin önüne geçmek ve altyapıyı tamamen güvenceye almak amacıyla caddeye toplam bin 200 metrelik yeni yağmursuyu hattı inşa edilecek.

İki etap halinde yürütülen proje kapsamında 40 adet yağmursuyu ızgarası ve 25 adet baca imalatı da gerçekleştirilerek yağmur sularının güvenli şekilde toplanması ve kaynaklara iletilmesi sağlanacak.

ÇALIŞMALAR İKİ ETAP HALİNDE TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLECEK

Çalışmaların ilk etabında planlanan 600 metrelik yağmursuyu hattında çalışmalar hızla ilerliyor. İkinci etapta ise kalan 600 metrelik bölüm ve yağmur suyu ızgaraların imalatı gerçekleştirilecek.

40 NOKTAYA YAĞMURSUYU IZGARASI

Projenin önemli ayaklarından birini de yağmur sularının yüzeyden hızlı ve kontrollü şekilde toplanmasını sağlayacak ızgara imalatları oluşturuyor. Yapılan incelemeler doğrultusunda, cadde üzerinde yağmur sularının toplanarak kolay ve güvenli bir şekilde iletilmesini sağlamak amacıyla 40 farklı noktaya yağmursuyu ızgarası yerleştirilecek. Sistemin etkin ve düzenli bir şekilde çalışmasını desteklemek amacıyla 25 adet baca imalatı gerçekleştirilecek.

ALTYAPI ÇALIŞMALARININ ARDINDAN ÜST YAPI DÖNÜŞÜMÜ BAŞLAYACAK

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, yağış sırasında oluşabilecek yüzey sularının altyapı sistemi aracılığıyla daha etkin ve güvenli bir şekilde uzaklaştırılması sağlanacak. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Ankara Caddesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Cadde Yenileme Projesi'ne güçlü ve sağlam bir altyapı ile hazır hale getirilecek.