BURSA (İGFA) - 'Şehrin Işıkları', fotoğraf tutkunlarına kentleri farklı bir gözle anlatma fırsatı sunuyor. Günlük hayatın içinde fark edilmeyen detaylar, gecenin sessizliği, şehirlerin ışıkları ve insan yaşamının kentle kurduğu bağ, fotoğrafçıların objektifinden yeniden yorumlanıyor.

Geceyi, ışığı ve şehirlerin kendine özgü atmosferini fotoğraf kareleriyle anlatmak isteyen amatör ve profesyonel fotoğrafçılar, eserlerini 30 Eylül 2026'ya kadar yarışmaya gönderebilecek. Yarışmanın sonuçları ise 12 Ekim 2026 saat 17.00'de açıklanacak.

Güney Marmara'da 5 milyonun üzerinde nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ'ın 2013 yılında hayata geçirdiği Şehrin Işıkları, uluslararası katılıma açık geleneksel bir fotoğraf yarışmasına dönüştü. Yarışma, bugüne kadar dünyanın dört bir yanından 82 bin 175 fotoğrafı bünyesinde buluşturdu.

ŞEHİRLER FARKLI BAKIŞ AÇILARIYLA YENİDEN YORUMLANIYOR

Amatör ve profesyonel fotoğrafçıların katılımına açık olan yarışma, farklı bakış açılarını aynı platformda buluşturuyor. Böylece fotoğraf sanatına yeni başlayan isimlerden deneyimli fotoğrafçılara kadar geniş bir katılımcı kitlesi kendi bakış açısını ortaya koyabiliyor.

Yarışmaya katılmak isteyenler başvurularını uedas.com.tr/sehrinisiklari adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.