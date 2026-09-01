Antalya Büyükşehir Belediyesi, yürüttüğü peyzaj çalışmalarıyla kenti hem estetik açıdan güzelleştiriyor hem de kurakçıl ve iklim dostu uygulamalarla su tasarrufu sağlıyor. Bu kapsamda Konyaaltı'nda 400. Cadde olarak bilinen Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda peyzaj ve Zoysia çim uygulaması gerçekleştiriliyor.

ANTALYA (İGFA) - İklim değişikliğinin getirdiği kuraklık tehlikesi ve su kaynaklarını korumak amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi kent genelindeki yeşil alanlarda Akdeniz iklimine uyumlu ve düşük su tüketimli peyzaj düzenlemeleriyle dönüşüm çalışmalarına devam ediyor.

YEŞİL ALANLARDA SÜRDÜRÜLEBİLİR DÖNÜŞÜM

Büyükşehir Belediyesi Antalya'nın su kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak kentin yeşil alanlarını koruyacak önlemleri hayata geçiriyor. Konyaaltı İlçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi'nde görevli Yüksek Ziraat Mühendisi Eda Elif Yavuzlar İmirgi, iklim değişikliğinin kent üzerindeki etkilerini dikkate alarak yeşil alanlarda daha sürdürülebilir bir dönüşüm çalışması yaptıklarını belirtti.

YEŞİLİ VE SUYU KORUYAN PEYZAJ UYGULAMALARI

İmirgi, 'Bu kapsamda da Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki yeşil alanları Antalya'nın sıcak ve kurak yaz koşullarına daha dayanıklı olan sıcak iklim çimi olan Zoysia ile dönüştürüyoruz.

Zoysia japonica güçlü ve sık yapısı sayesinde yabancı otlara ve zararlı hastalıklara daha dayanıklı olduğu için tercih ediyoruz. Ağaç ve çalı gruplarında da kurakçıl, su ihtiyacı daha düşük ve Antalya'nın iklimine uygun türleri tercih ediyoruz. Çim değişikliğini yalnızca bitki değişikliği olarak görmeyip, toprak altı damla sulama sistemiyle suyu doğrudan kök yüzeyine göndererek, su yüzeyinde buharlaşma ve su kayıplarını azaltmayı hedefliyoruz. Hedefimiz Antalya'yı yeşil tutarken suyu geleceğe bırakmak' diye konuştu.

YATAY BUDAMAYLA SERİN KORİDORLAR

İmirgi, artan yaz sıcaklıklarına karşı şehir içi bulvar ve caddelerdeki ağaçlarda yatay şekilli budama yöntemi uygulamasının Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda da yapılacağını sözlerine ekleyerek, 'Böylece hem yaya hem de trafikteki vatandaşlarımız için serin koridorlar oluşturulacak. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'inde Antalya da düzenlenecek olması nedeniyle bu çalışmalarımız daha anlamlı hale geldi' diye konuştu.