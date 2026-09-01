Muğla Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Menteşe Belediyesi ve Menteşe Kent Konseyi Engelli Meclisi paydaşlığında düzenlenen İz Bırakan Kalpler Atölyesi, farklı engel gruplarından 60 özel gereksinimli çocuk ile 60 ebeveyni bir araya getirdi.

MUĞLA (İGFA) - Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımını destekleyen, aileleriyle birlikte üretmelerine ve nitelikli zaman geçirmelerine olanak sağlayan çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Kent Konseyi Engelli Meclisi paydaşlığında İz Bırakan Kalpler Atölyesi gerçekleştirildi. Türkiye'de ilk kez bu kapsam ve modelde hayata geçirilen etkinliğe farklı engel gruplarından 60 özel gereksinimli çocuk ile 60 ebeveyn olmak üzere toplam 120 kişi katıldı.

Etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi'nin Menteşe, Milas, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Datça, Yatağan, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde hizmet veren 9 Kısa Mola Merkezi'nin yanı sıra Engelli Meclisi ve yerel sivil toplum kuruluşlarından da katılım sağlandı.

ÇOCUKLARIN HAYALLERİ ÇANTALARA YANSIDI

Atölyenin ilk bölümünde çocuklar, ebeveynleriyle birlikte bez çanta tasarladı ve anahtarlık hazırladı. Renkleri, desenleri ve hayal ettikleri figürleri çantalarına aktaran çocuklar, kendi tasarımlarını oluşturmanın mutluluğunu yaşadı.

DEFİLENİN YILDIZLARI ÇOCUKLAR OLDU

Atölyenin ardından çocuklar, kendi tasarladıkları bez çantalarla defileye katıldı. Ailelerin ve katılımcıların alkışları eşliğinde tasarımlarını sergileyen çocuklar, emeklerini ve yaratıcılıklarını paylaşma fırsatı buldu.