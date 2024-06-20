Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı Belediyesi, Tekke Köyü Abdal Musa Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği işbirliği ile Abdal Musa Anma Etkinlikleri 21-22-23 Haziran'da Elmalı İlçesi Tekke Mahallesi'nde gerçekleştirilecek.ANTALYA (İGFA) - 19. Uluslararası 40. Ulusal Abdal Musa Anma Etkinlikleri, yarın Elmalı Tekke Mahallesi'nde saat 12.00'de Türbe Ziyareti ile başlayacak. 3 gün sürecek etkinlikler kapsamında aşıklar yarışması, cem ve semah gösterileri ile konserler olacak.

ERDAL ERZİNCAN KONSER VERECEK

Yarın akşam Amfi Tiyatro’da 19.30 ‘da Gurup Yarenler konseri ile başlayacak gecede 20.00’de Cemil Per ve Doğuhan Karasu, 20.30’da Özde Semah Ekibi Gösterisi, 21.00’de İbrahim Pala & Orhan Güray Konseri, 21.30’da Ergün Efe Konseri, 22.00’de Nurtepe Cem Evi Semah Ekibi Gösterisi, 22.30’da Eylül Deniz Çelebi Konseri yer alacak. Abdal Musa Anma Etkinliklerinin ilk günü saat 23.00’te halk müziğinin güçlü sesi Erdal Erzincan konseri ile sona erecek. Bağlama ustası Erdal Erzincan bağlamasından dökülen nağmelerle yüreklere dokunacak.

TÜRKÜLERLE DOLU ETKİNLİK

Abdal Musa Anma Etkinlikleri'nin ikinci gününde de Türbe içinde cem ve semahlar yapılacak. Saat 15.00’te ise Kültür Binası Toplantı Salonu’nda panel gerçekleştirilecek. Anma etkinliklerinin resmi açılışı 22 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da amfi tiyatroda saygı duruşu, İstiklal Marşı ve protokol konuşmaları ile gerçekleşecek. Saat 20.10'da Abdal Musa Semah Ekibinin ardından 20.40 da Sevcan Ezgi Konseri, saat 21.10’da Kültür Bakanlığı Korosu saat 21.40 da Alevi Bileşenleri Semah Ekibi, Saat 22.10 da Eren Özütemiz Konseri, 22.40 da Karacaahmet Semah Ekibi Gösterisi gerçekleşecek. Etkinliklerin 2. Günü saat 23.10’da Özlem Özdil konseri ile sona erecek.

19. Uluslararası 40. Ulusal Abdal Musa Anma Etkinlikleri 23 Haziran Pazar günü saat 11.00’de türbe ziyareti ve uğurlama töreni ile sona erecek.