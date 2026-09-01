Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Arifiye Atatürk Caddesi'nde altyapı çalışmalarını tamamlayarak üstyapı çalışmalarına başladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SASKİ marifetiyle 12 kilometrelik altyapı ağıyla yenilediği Arifiye Atatürk Caddesi'nde üstyapı çalışmalarına başladı. Tren geçidi tarafından başlatılan çalışmalarda deforme olan asfalt sökülürken, zemin PMT serimine hazır hale getirilecek. Ardından 2 kilometrelik güzergâh yeni asfalt, kaldırım ve modern aydınlatma sistemiyle sil baştan yenilenecek.

12 KİLOMETRELİK ALTYAPI AĞI TAMAMLANDI

Atatürk Caddesi'nde yürütülen kapsamlı çalışma kapsamında 3 bin 500 metre kanalizasyon, 5 bin 500 metre içme suyu ve 3 bin metre yağmur suyu hattı inşa edildi. Toplam 12 kilometrelik altyapı imalatının tamamlanmasıyla bölgenin altyapısı uzun yıllar boyunca ihtiyaca cevap verecek güçlü bir yapıya kavuşturuldu.

Yenilenen hatlarla evsel atık suların güvenli şekilde taşınması, yağışlarda oluşabilecek yüzey sularının etkin şekilde yönetilmesi ve bölgeye kesintisiz içme suyu ulaştırılması sağlandı.

ÜSTYAPI DÖNÜŞÜMÜ BAŞLADI

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Atatürk Caddesi'nde üstyapı dönüşümü için ilk adım atıldı. Tren Geçidi tarafından başlatılan çalışmalarda deforme olan yaklaşık 2 kilometrelik asfalt sökülerek çalışma alanından uzaklaştırılıyor.

Asfalt sökümünün ardından güzergâhta zemin iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecek. PMT serimiyle asfalt öncesi zemin güçlendirilirken, sonrasında kaldırım imalatlarına geçilecek.

2 KİLOMETRELİK GÜZERGÂH YENİLENECEK

Zemin ve kaldırım çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2 kilometrelik güzergâh sıcak asfaltla buluşturulacak. Son aşamada aydınlatma elemanlarının montajı da gerçekleştirilerek Atatürk Caddesi, altyapısıyla birlikte üstyapısı da yenilenmiş modern ve konforlu bir görünüme kavuşacak.