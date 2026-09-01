YENİ Parti Genel Merkezi’nde çalışmalar başladı. YENİ Parti PM Üyesi, Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, partisinin yeni Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen ilk Parti Meclisi toplantısının ardından, “Milletimizin güçlü desteğiyle, umutla ve kararlılıkla iktidara yürüyoruz” dedi.

YENİ Parti Genel Merkezi’nde çalışmaların başlaması dolayısıyla açıklamalarda bulunan Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, yeni genel merkez binasının partiye, millete ve Türkiye’ye hayırlı olmasını diledi.

Partinin yeni yuvasında ilk toplantının heyecanını yaşadıklarını belirten Işık Gezmiş, yeni döneme umut ve kararlılıkla başladıklarını söyledi.

Milletvekili Işık Gezmiş, “Milletimizin güçlü desteğiyle, umutla ve kararlılıkla iktidara yürüyoruz. Genel Merkez binamızın partimize, milletimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. YENİ Parti Genel Merkezimizde çalışmalarımıza başladık” ifadelerini kullandı.

“GELECEĞE ANLAMLI BİR İZ BIRAKTIK”

Genel Başkan ve yol arkadaşlarıyla birlikte fidanları toprakla buluşturduklarını da ifade eden Gezmiş, dikilen fidanların geleceğe duyulan inancın simgesi olduğunu belirtti.

Işık Gezmiş, “Partimizin yeni yuvasında, ilk toplantımızın heyecanını yaşarken geleceğe de anlamlı bir iz bıraktık. Genel Başkanımız ve yol arkadaşlarımızla birlikte fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Bugün toprağa emanet ettiğimiz her fidan, yarınlara olan inancımızın ve büyüyen umudumuzun bir simgesi oldu” dedi.

“HEDEFİMİZ İKTİDAR”

Kurucular Kurulu ve Parti Meclisi üyeleri olarak Genel Başkan Özgür Özel’in öncülüğünde ilk toplantıyı gerçekleştirdiklerini belirten Işık Gezmiş, önlerinde yoğun bir çalışma dönemi bulunduğunu söyledi.

Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Türkiye’nin geleceğine umut olmak için çalışacaklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Attığımız her adımda olduğu gibi bugün de hedefimiz belli: Milletimizle birlikte büyümek, ülkemizin geleceğine umut olmak ve Türkiye için kararlılıkla çalışmak.”