Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın eşi Arbil Akın, Havran'da kadın muhtar ve muhtar eşleriyle bir araya geldi; Burhaniye'de BAÇEM'de düzenlenen Doğal Ruj Yapım Atölyesi'ne katıldı.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir'in 20 ilçesinde ziyaretlerini sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın eşi Arbil Akın'ın Havran'daki kadın muhtar ve muhtar eşleriyle buluşmasına Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy'un eşi Aliye Ersoy eşlik etti.

Programda mahallelerin ihtiyaçları, vatandaşların beklentileri ve yerel yönetimlerden talepleri ele alındı. İletilen talep ve öneriler tek tek not alınarak çözüm üretilmesi amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimlerine aktarıldı.

'KADINLAR YEREL YÖNETİMLERDE DAHA FAZLA YER ALMALI'

Kadınların toplumsal yaşamda ve yerel yönetimlerde daha fazla rol üstlenmesinin önemine değinen Arbil Akın, 'Havran'ımızın kadın muhtarı ve kıymetli muhtar eşleriyle bir araya geldik. Havran Belediye Başkanımızın kıymetli eşi Aliye Ersoy'un da yer aldığı çok güzel bir programda buluştuk. Mahallelerimizden günlük yaşama uzanan birçok konuda sohbet ettik. Biz inanıyoruz ki kadınlar yerel yönetimlerde ve toplumsal hayatta daha çok yer almalı.' ifadelerini kullandı.

HAVRAN'IN TARİHİ MİRASINA TANIKLIK ETTİLER

Havran programı kapsamında Kent Müzesi ile Terzizade Konağı Atatürk ve Seyit Onbaşı Müzesi'ni ziyaret eden Arbil Akın, ilçenin tarihi ve kültürel mirasını yakından inceledi.

Havran'ın tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve kültürel zenginliğiyle eşsiz coğrafyalardan biri olduğunu belirten Akın, Havran programının ardından Burhaniye'ye geçti.

RUJ YAPIMI TÜM AŞAMALARIYLA ANLATILDI

Üreten ve hayata güzellik katan kadınların yaşamın her alanına değer kattığını belirten Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) bünyesinde gerçekleştirilen eğitimlerin doğal ürün kullanımını teşvik ederken üretim kültürünün de gelişmesine katkı sunduğunu söyledi.

İpek Somer tarafından gerçekleştirilen Doğal Ruj Yapım Atölyesi'nde katılımcılara doğal ruj yapımının tüm aşamaları uygulamalı olarak anlatıldı. BAÇEM'in 'Ayın Atölyesi' etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikle katılımcılara öğrenme, üretme ve uygulama imkanı sunuldu.