Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Türkiye'nin ilk uçan sineması Astorya, açıldığı günden bu yana ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.

SAMSUN (İGFA) - Her yaştan çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Astorya, sunduğu etkileyici görsel deneyimle Samsun'un yeni cazibe merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Gösterilen yoğun ilgiye paralel olarak Astorya'nın film seçenekleri de genişletildi. Bu kapsamda 'Operasyon Gökbörü' ve 'Aladdin' isimli iki yeni film daha vizyona girerek izleyiciyle buluştu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Astorya'ya ilgi artarak devam ediyor. 27 Mart'ta hizmete açılan ve Türkiye'de bir ilk olan Flying Theater projesi Astorya'yı açıldığı günden bu yana binlerce kişi ziyaret etti.

Uçan sinemayı deneyimlemek ya da aynı heyecanı tekrar yaşamak isteyen vatandaşlar Astorya'ya akın ediyor. Ziyaretçiler üstün görüntü kalitesine sahip kubbe ekran, dinamik platform sistemi ve rüzgâr, koku ile sis efektleri sayesinde benzersiz bir deneyim yaşıyor.

İKİ YENİ FİLM DAHA GÖSTERİMDE

80 Günde Devr-i Alem, Kurtuluş 1919 ve Uzay Savaşları olmak üzere üç farklı seçenekle ziyaretçilerine kapılarını açan Astorya'da ilgiye paralel film yelpazesi de genişliyor.

Operasyon Gökbörü ve Aladdin isimli iki film daha Astorya'da vizyona girdi. Geniş seçeneğiyle Astorya'da her bir film ayrı bir heyecan vaat ediyor.

TURİZME 'ASTORYA' KATKISI

Öte yandan Astorya sadece Samsun'da yaşayanların değil şehre gelen misafirlerin de uğrak noktalarından biri oluyor. Çevre illerden çok sayıda kişi de Uçan Sinema deneyimi için Samsun'a geliyor. Bu yönüyle Astorya şehrin turizmi içinde yeni bir kapı aralamış oldu.

HER YÖNÜYLE GÖZ DOLDURUYOR

Film seanslarını beklerken ya da film sonrası vakit geçirmek isteyenler için Astorya'da hediyelik ürünler satın alabilecekleri bir mağaza ve keyifle içeceklerini yudumlayıp sohbet edebilecekleri bir kafe de yer alıyor.

Astorya'ya gelenler bu alanlarda da keyifli anlar geçiriyor. İstiklal Meydanı'nın da yer alan Astorya ulaşılabilir konumu ile de ziyaretçilerden tam not alıyor.