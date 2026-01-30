Yeşilay Şile Şube Başkanı Hakan Şengül, gazetecilerle düzenlenen kahvaltı programında bağımlılıkla mücadele çalışmalarını ve hedeflerini anlattı. Şengül, özellikle uyuşturucu ve ekran bağımlılığına dikkat çekti.

Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Yeşilay Şile Şube Başkanı Hakan Şengül ve yönetim kurulu üyeleri, gazetecilerle düzenlenen sabah kahvaltısında bir araya gelerek yaklaşık 6 aylık görev sürelerinde yürüttükleri çalışmalar ve planladıkları projeler hakkında bilgi verdi.

Gönüllülük esasına dayalı bir anlayışla çalıştıklarını vurgulayan Şengül, Yeşilay'ın köklü geçmişine değinerek kurumun bağımlılıkla mücadeledeki misyonunu anlattı. Şengül, teknolojik gelişmelerle birlikte davranışsal bağımlılıkların hızla arttığını belirterek, mücadelenin sadece bireylerin değil, ailelerin, eğitim kurumlarının ve toplumun ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.

BAĞIMLILIKLAR ÇEŞİTLENİYOR, RİSK BÜYÜYOR

Yeşilay'ın 1920 yılında 'Hilal-i Ahdar' adıyla kurulduğunu hatırlatan Şengül, yıllar içinde çalışma alanlarının genişlediğini belirtti. Alkol ve sigaranın yanı sıra uyuşturucu madde, kumar, sanal bahis ve teknoloji bağımlılığının da Yeşilay'ın öncelikli mücadele alanları arasında yer aldığını ifade etti.

Türkiye genelinde 120 Yeşilay Şubesi ve 105 Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) bulunduğunu aktaran Şengül, özellikle gençler arasında sanal bahis ve ekran bağımlılığının ciddi boyutlara ulaştığını dile getirdi. Yapılan araştırmalara göre gençlerin yaklaşık yüzde 70'inin en az bir kez sanal bahis sitelerine girdiğini belirten Şengül, bu noktada bilinçlendirme çalışmalarının büyük önem taşıdığını vurguladı.

YEDAM'A YÖNLENDİRİLEN 12 KİŞİDEN 8'İ OLUMLU SONUÇ ALDI

Şile'de göreve başladıktan sonra bağımlılıkla ilgili tablonun düşündüğünden daha vahim olduğunu ifade eden Şengül, gizlilik esasına göre danışanları YEDAM merkezlerine yönlendirdiklerini söyledi. Bugüne kadar 12 kişinin yönlendirildiğini, 8 kişiden olumlu geri dönüş aldıklarını belirten Şengül, süreci devam eden 4 kişi için de umutlu olduklarını dile getirdi.

Şengül, bağımlılıkla mücadelede kamu kurumları, yerel yönetimler, emniyet güçleri, eğitim kurumları, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirterek, 'Geleceğimizin gençlerini bu tür bağımlılıklardan korumak hepimizin ortak sorumluluğudur' dedi.