Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı hazırlıklarını tamamladı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ramazan Bayramı öncesinde Başkentlilerin bayramı rahat, güvenli ve sorunsuz geçirebilmeleri için gerekli tüm hazırlıkları tamamladı.

Bayram süresince Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimlerinde nöbetçi ekipler görev başında olacak.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

Ramazan Bayramı boyunca vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla EGO Genel Müdürlüğü'ne bağlı otobüs, metro ve Ankaray ücretsiz hizmet verecek.

EGO Genel Müdürlüğü ayrıca arife gününden itibaren mezarlık ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla Karşıyaka Mezarlığı'nda 4, Sincan-Çimşit Mezarlığı'nda 2 ve Ortaköy Mezarlığı'nda 1 olmak üzere toplam 7 solo EGO otobüsü ile 08.00-18.00 saatleri arasında bayram boyunca ring hizmeti verecek.

HALK EKMEK 23 MART'TA HİZMETE DEVAM EDECEK

Ankara Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde hizmet veren Başkent Marketler ve Fabrika Satış Mağazaları, Glütensiz ve Azık Kafeler 19 Mart 2026 Perşembe saat 18.00'e kadar Halk Ekmek Satış büfeleri ise arife günü vatandaşlara hizmet verecek.

20-21-22 Mart 2026 tarihlerinde kapalı olacak. 23 Mart Pazartesi gününden itibaren Halk Ekmek satış büfeleri, Başkent Marketler, Fabrika Satış Mağazaları, Başkent büfeler ile Azık ve Glütensiz kafeler hizmet vermeye devam edecek.

Ankara Zabıtası, bayram öncesinde kafe, restoran, lokanta, pastane, fırın ve marketlere yönelik denetimlerini artırdı. Bayram süresince ise AŞTİ, mezarlıklar, parklar ve meydanlarda kontroller devam edecek.

AŞTİ'DE 325 PERSONEL VARDİYALI ÇALIŞACAK

Ramazan Bayramı süresince yolcu yoğunluğunun yaşandığı Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) 200 güvenlik görevlisi, 100 tane temizlik görevlisi ve otomasyon görevlileri olmak üzere toplam 325 personel bayram boyunca 7/24 vardiyalı olarak çalışacak. Ayrıca AŞTİ içerisinde bulunan 1000 güvenlik kamerasıyla terminal genelinde güvenlik 24 saat boyunca takip edilecek.

BAŞKENT 153 VE İTFAİYE BAYRAMDA DA HİZMET VERECEK

Başkent 153 Çağrı Merkezi, bayram boyunca vatandaşlardan gelen talep ve ihbarlara hızlı şekilde yanıt verebilmek için 7 gün 24 saat hizmet vermeyi sürdürecek.

Ankara İtfaiyesi, olası yangın ve kazalara karşı vatandaşları uyarırken 49 itfaiye istasyonu, 294 araç ve 416'sı üçlü vardiya sistemiyle görev yapan toplam 1527 personelle bayram süresince görev başında olacak. Vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden itfaiyeye ihbarda bulunabilecek.