İzmit Belediyesi, Çanakkale Zaferi'nin 111. yılı dolayısıyla düzenlediği programda, şehitleri anarak Çanakkale ruhunu yaşattı

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk ve Milli Mücadele Anı Müzesi'nde anlamlı bir anma programı düzenledi.

Şehitlerin aziz hatırasını yaşatmak ve Çanakkale ruhunu gelecek nesillere aktarmak amacıyla gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programa Belediye Başkan Yardımcısı Celal Hülür, meclis üyesi Mehmet Nazım Gençtürk, Hacı Hasan Mahalle Muhtarı Ömer Uzun, Hacıhızır Mahalle Muhtarı Lütfi Bodur ve Akçakoca Mahalle Muhtarı Mehmet Şahin katıldı.

'BİR MİLLETİN İRADESİNİN GÖSTERGESİDİR'

Programda konuşan meclis üyesi Mehmet Nazım Gençtürk, Çanakkale Zaferi'nin yalnızca bir savaş değil, bir milletin bağımsızlık iradesinin en güçlü göstergesi olduğunu vurguladı. Gençtürk, '111 yıl önce Çanakkale'de verilen mücadele sadece bir toprak parçasını savunmak için değil; bir milletin bağımsızlığını, onurunu ve geleceğini belirleme iradesini ortaya koyduğu bir mücadeledir. O gün belki bir cumhuriyet fikri yoktu ama ortaya konan irade, bugün sahip olduğumuz cumhuriyetin temellerini oluşturdu' dedi.

Çocuklara da seslenen Gençtürk, 'O gün 'Çanakkale geçilmez' diyen, 'Geldikleri gibi giderler' sözleriyle tarihe geçen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gidin. Bilimle, ilimle ve vatan sevgisiyle yürümeye devam edin' ifadelerini kullandı. Program kapsamında Kreş Müdürlüğüne bağlı Çınar Çocuk Evi öğrencileri, Çanakkale temalı şiirleriyle duygu dolu anlar yaşattı. Anma programının devamında İzmit Belediyesi Kent Orkestrası, Çanakkale türküleri repertuvarından oluşan enstrümantal dinletisiyle katılımcılara duygusal ve nostaljik anlar yaşattı.