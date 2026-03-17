Konya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımının başarılı sporcularından Ramazan Yılmaz, 13 farklı ülkeden 135 sporcunun katılımıyla 6'ncısı düzenlenen Tour of Antalya'da gösterdiği performansla büyük alkış aldı.

KONYA (İGFA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Uluslararası Bisiklet Birliği tarafından düzenlenen 6. Tour of Antalya, Antalya'da koşuldu.

13 farklı ülkeden 24 takım ve 135 sporcunun katılımıyla 12-15 Mart tarihleri arasında 4 etapta düzenlenen ve büyük ilgi gören yarışlarda Konya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı 6 sporcuyla mücadele etti.

Dünyanın farklı ülkelerinden profesyonel takımları ve sporcuları bir araya getiren dev organizasyonda Büyükşehirli sporcu Ramazan Yılmaz, performansıyla Konya'yı bir kez daha gururlandırdı.

Başarılı sporcu, 4 gün süren yarışlar sonucunda 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya kazanırken Tour of Antalya'dan en iyi sprintere verilen Fraport TAV Lacivert Sprint Forması ile turnuvadan ayrıldı.

AÇILIŞ YARIŞINDA 3.OLDU

Tour of Antalya ilk yarışı 145 kilometre olarak koşuldu. 1.tur yarışına iyi başlayan Ramazan Yılmaz, güçlü performansıyla bitişi 3. sırada geçti. Başarılı sporcu, bu derecesinin yanı sıra yarışın 'En İyi Genç Sporcusu' olarak Beyaz Forma'yı sırtladı.

2.etabı 135 kilometre olarak düzenlenen yarış ise büyük heyecana sahne oldu. Bitişe kadar kıyasıya rekabet yaşandığı etabı Konya Büyükşehir Belediyesporlu Ramazan Yılmaz, 1'nci sırada bitirerek şampiyonluk elde etti. Başarılı sporcu, bu yarışta giyilebilecek 4 formanın üçünde liderliği elinde bulundurdu. Ramazan, 2.etap yarışı sonunda beyaz forma, lacivert forma ve genel klasman liderliğini vurgulayan turkuaz formanın sahibi olan sporcu oldu.

3. gün yokuş etabında genel klasman ve beyaz formayı beklendiği üzere yokuşculara bırakan Ramazan Yılmaz, etabı tamamlayıp 4.güne katılmayı garantiledi.

140 kilometrelik kapanış etabında galibiyet sevincini erken yaşayan Ramazan, son 1 metre kala jant farkı ile etabı 2. tamamladı. Yarışların puan klasmanında ise zirvede yer aldı.

Antalya'da başarılı sonuçlara imza atan Ramazan Yılmaz, yarışlar sonucunda yardımlarından dolayı takım arkadaşlarına teşekkür etti.