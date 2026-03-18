İzmir Karabağlar Belediyesi, Gürcistan'da kaza kırıma uğrayan askeri uçakta şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce'nin hatırasını ilçede ölümsüzleştirdi.

İZMİR (İGFA) - Şehidimizin ailesinin de ikamet ettiği Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki park, belediye tarafından baştan aşağı yenilenerek Ümit İnce'nin adıyla yeniden hizmete açıldı.

Parkın açılışa Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Karabağlar Kaymakamı Mehmet Özer, şehit ve gazi dernekleri, şehidin ailesi, gaziler, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

BAŞKAN KINAY: 'ŞEHİDİMİZ HER ZAMAN BİZİMLE'

Açılışta konuşan Başkan Kınay, 'Bugün burada sadece bir parkın açılışını değil, vatan sevgisini, fedakârlığı ve birlik ruhunu yaşatan bir mekânda bir araya geldik.

Bu park, çocuklarımızın oynarken bir kahramanı hatırlayacağı, gençlerimizin vatan sevgisini öğreneceği bir yer olacak. Şehit Ümit İnce burada hep bizimle birlikte yaşayacak' dedi.

Kınay, acının hâlâ taze olduğunu, şehitlerin geride kalanlar için bir emanet ve gelecek için bir umut ışığı olduğunu da vurguladı.

Karabağlar Kaymakamı Mehmet Özer ise törende, şehidin sadece gönüllerde değil, ilçenin görünür bir yerinde de yaşatıldığını belirterek, Parkın yapımında emeği geçen ve bu güzel düşünceyi gösteren mesai arkadaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Özer ayrıca parkın zeytin ve çam ağaçlarıyla donatıldığını, şehide yakışır şekilde hazırlandığını ifade etti.

VEFA VE HATIRA

Törende kısa bir konuşma yapan Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şubesinden Yönetim Kurulu Üyesi Tezcan Aksoy yaptığı konuşmada 'Şehitlerimizin hatırasını unutmamak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevi' dedi.

TEMAD(Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği) Karabağlar Şube Başkanı Abdullah Apak da, parkın sadece bir yeşil alan olmadığını, aynı zamanda şehitlerin hatırasını yaşatan bir vefa mekânı olduğunu belirtti.

Tören sonundan tüm protokol Şehit Ümit İnce'nin fotoğrafının bulunduğu alana karanfil bırakarak bir kez daha andı.

Karabağlar Belediyesi Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla yenilenen parkta çam ve zeytin ağaçları, oturma grupları ve kuş yuvalarıyla estetik bir görünüm sağlandı. Parkta su tasarruflu kurakçıl peyzaj uygulaması yapıldı.

ŞEHİTLER PARKI'NDA TÖREN

Karabağlar Belediyesi ayrıca Şehitler Parkı'nda 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümünü kutladı. Başkan Kınay, Çanakkale'nin milletin inanç, azim ve birlik ruhuyla kazanıldığını hatırlattı.

Karabağlar Belediyesi Okuma Tiyatrosu 'Çanakkale'den Sesler' gösteriminin ardından Başkan Kınay ve tüm katılımcılar, şehitler anısına anıta karanfil bıraktı.