Konya Selçuklu Belediyesi, Ramazan Bayramı'nın sorunsuz geçmesi için tüm tedbirleri aldı. Bayram boyunca Çevre Koruma ve Kontrol, Zabıta Müdürlüğü ve Fen İşleri Acil Müdahale Ekipleri görev başında olacak.

KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Belediyesi, vatandaşların rahat ve huzur içerisinde bir bayram geçirmelerini sağlamak için tüm hazırlıklarını tamamladı. Selçuklu'da bayram süresince nöbetçi ekipler 24 saat hizmet verecek.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BAYRAM MESAİSİNDE

İlçe sakinlerinin Ramazan ayını sorunsuz geçirmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi vatandaşlar tarafından yoğun talep gören market, fırın, pastane ve pazar yerleri gibi umuma açık sıhhi müesseselere yönelik denetimlerini artırdı.

Zabıta ekipleri çalışmalarını bayram süresince de devam ettirecek. Merkez Ekipler Amirliği tarafından koordine edilecek çalışmalarda gıda satış yerleri bayram boyunca denetlenecek.

24 SAAT TEMİZLİK

Hazırlıklar çerçevesinde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler bayram süresince aralıksız görev başında olacak.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri arefe günü ve bayram süresince 3 vardiya olarak çalışacak, oluşturulan acil müdahale ekipleri Ramazan Bayramı boyunca günün 24 saati görev yaparak ilçenin temiz kalmasını sağlayacak.

FEN İŞLERİ ACİL MÜDAHALE EKİBİ İŞ BAŞINDA

Fen İşleri Müdürlüğü bayram süresince olabilecek aksaklıklara karşı tedbir amacıyla Acil Müdahale Ekibini hazır tutacak. Ekipler herhangi bir olumsuz durumun oluşması durumunda harekete geçerek anında müdahale edecek ve sorunu en kısa sürede çözmek için çaba gösterecek.

SİMGE MEKANLAR ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLAYACAK

Selçuklu'nun simge mekanlarından Konya Tropikal Kelebek Bahçesi bayramın ikinci gününden itibaren 09.00-17.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Ayrıca Sille Baraj Park, Selçuklu Seyir Tepesi ve Rahmet Ormanları da bayramın ikinci gününden itibaren misafirlerini ağırlayacak.

SELÇUKLU'NUN MÜZELERİ BAYRAMDA ZİYARET EDİLEBİLECEK

Sille Mahallesi'nde yer alan ve Konya'nın önemli turizm noktalarından olan Sille, Aya Elenia ve Zaman Müzesi de bayramın ikinci gününden 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.