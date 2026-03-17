ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası, 2026 yılı Şubat ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) ve Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) verilerini açıkladı.

Verilere göre konut fiyatlarında nominal artış sürerken, enflasyondan arındırıldığında düşüş dikkat çekti.

Konut Fiyat Endeksi, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 artarak 215,5 seviyesine yükseldi. Yıllık bazda ise yüzde 26,4 oranında artış kaydedildi. Ancak aynı dönemde reel olarak yüzde 3,9 düşüş yaşandı. Bu durum, konut fiyatlarındaki artışın enflasyonun gerisinde kaldığını ortaya koydu.

Üç büyük ilde de fiyat artışı devam etti. Şubat ayında İstanbul'da yüzde 2,2, Ankara'da yüzde 1,7 ve İzmir'de yüzde 1,4 oranında aylık artış görüldü. Yıllık bazda ise fiyatlar İstanbul'da yüzde 28,0, Ankara'da yüzde 29,7 ve İzmir'de yüzde 25,8 yükseldi.

Bölgesel verilere bakıldığında, yıllık en yüksek artış yüzde 31 ile Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Sivas ve Yozgat'ı kapsayan bölgede gerçekleşti. En düşük artış ise yüzde 19,7 ile Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye bölgesinde kaydedildi.

YENİ KİRACI KİRA ENDEKSİNE GÖRE ARTIŞLAR ENFLASYON ÜZERİNDE

Öte yandan Yeni Kiracı Kira Endeksi, şubat ayında aylık yüzde 1,6 artış gösterdi. Kiralar yıllık bazda yüzde 34,2 yükselirken, reel olarak yüzde 2 oranında artış kaydetti. Bu veriler, kira artışlarının enflasyonun üzerinde seyrettiğine işaret etti.

Üç büyük şehirde kira artışları da hız kesmedi. İstanbul'da kiralar aylık yüzde 2,4, Ankara'da yüzde 1,8 ve İzmir'de yüzde 0,7 arttı. Yıllık artış ise İstanbul'da yüzde 41,0 ile en yüksek seviyeye ulaşırken, Ankara'da yüzde 36,1 ve İzmir'de yüzde 34,1 olarak gerçekleşti.

Bölgesel bazda yeni kiracı kira endeksinde en yüksek yıllık artış İstanbul'da görülürken, en düşük artış yüzde 20 ile Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye bölgesinde kaydedildi.