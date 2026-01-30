Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 29 Ocak Olayları kapsamında Gümülcine ve İskeçe'de çeşitli temaslarda bulundu. Özdağ, Batı Trakya Türklüğünün haklarının her platformda savunulacağını vurguladı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Batı Trakya Türklüğünün Milli Direniş Günü kapsamında Yunanistan'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Özdağ'a program boyunca Başkanlık Divanı üyeleri, parti yöneticileri ve il teşkilatı temsilcileri eşlik etti.

Heyetin ilk durağı Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Başkonsolosluğu oldu. Başkonsolos Aykut Ünal'ı ziyaret eden Özdağ ve beraberindekiler, misafirperverliği dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Heyet daha sonra İskeçe Türk Birliği'ni ziyaret ederek Birlik Başkanı Kerem Abdurahimoğlu ile bir araya geldi. Burada konuşan Ümit Özdağ, Zafer Partisi'nin Balkanlar ve Rumeli coğrafyasına özel önem verdiğini belirterek, Batı Trakya Türklüğünün Türkiye'nin kültürel uzantısı olduğunu ifade etti. Özdağ, Batı Trakya Türklerinin haklarının tanınmasının Türk-Yunan ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayacağını vurgulayarak, 'Batı Trakya Türklüğünün hukukunu hem Türkiye'de hem de uluslararası platformlarda kararlılıkla savunacağız' dedi.

MÜFTÜLÜK VE SİVİL TOPLUM ZİYARETLERİ

Program kapsamında İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa'yı da ziyaret eden heyet, karşılıklı iyi niyet mesajları paylaştı. Ardından Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Sedat Hasan ile bir araya gelinerek Batı Trakya'daki toplumsal meseleler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin son bölümünde heyet, Eski İskeçe Müftüleri Mehmet Emin Aga, merhum Ahmet Mete ile Batı Trakya Türklerinin sembol isimlerinden milletvekili Dr. Sadık Ahmet'in kabirlerini ziyaret ederek dua etti. Zafer Partisi heyetinin Batı Trakya ziyareti, bölgedeki Türk toplumuyla dayanışma ve hak mücadelesine verilen desteğin bir kez daha vurgulanmasıyla sona erdi.