ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, yasa dışı tütün mamulü üretimi ve satışına yönelik 79 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonlarda 337 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, yasa dışı üretim ve satış faaliyetlerinin gerçekleştirildiği çok sayıda adres hedef alındı.

İçişleri Bakanlığı'ndan aktarılan habere göre operasyonlar kapsamında 42 yasa dışı sigara imalathanesi deşifre edilirken, kaçak tütün ürünleri, makaron ve elektronik sigaraların depolandığı ve satışa sunulduğu noktalar tespit edildi. Yetkililer, gerçekleştirilen operasyonlarla yaklaşık 100 milyon liralık vergi kaybının önüne geçildiğini bildirdi.

Açıklamada, tütün ve alkolden elektronik eşyaya, tarihi eserlerden akaryakıta kadar tüm kaçakçılık türlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Bakanlık, operasyonlarda görev alan emniyet birimleri ve Cumhuriyet başsavcılıklarını tebrik etti.