İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla İzmir'de faaliyet gösteren şehit derneklerinin başkan ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.

İzmir Sanat Merkezi'nde düzenlenen buluşmaya; Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri İzmir Şubesi Başkanı Recep Doğru ve 2. Başkanı Koray Akalın, Tüm Emniyet Teşkilatı Mensupları Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Ufuk Çoban, Şehit Polis Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yüksel Çelik, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Erdem Çerçioğlu ile İzmir Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yücel Alphan ve dernek üyeleri katıldı.

Ziyarette dernek başkanları, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a şehit aileleri ve gazilere verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Başkan Tugay ise, 'Bugün özel ve kutsal bir gün. Çanakkale Savaşı, dünyanın en destansı savaşlarından biridir. Türk milletinin inancını, mücadelesini ve gücünü ortaya koymuştur. Şehitlerimizin yeri asla doldurulamaz. Sizler, şehit ailelerimiz ve gazilerimiz, bizler için kutsal emanetlersiniz; iyi ki varsınız. Sizin için yapabileceğimiz ne varsa yapmaya hazırız' ifadelerini kullandı.