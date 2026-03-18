Sakarya Büyükşehir Engelsiz Hobi Atölyelerinde eğitim gören özel gereksinimli öğrenciler bayramın sevincini birlikte yaşadı. Öğrenciler öğretmenleri, arkadaşları ve atölye personeliyle bayramlaşarak mutluluklarını paylaştı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Engelsiz Hobi Atölyelerindeki özel gereksinimli öğrenciler bayramlaşma etkinliği gerçekleştirdi.

Özel gereksinimli öğrencilerle bir araya gelinen etkinlikte bayramın birlik, paylaşma ve dayanışma ruhu hep birlikte yaşandı. Öğrenciler hem öğretmenleriyle hem birbirleriyle hem de binadaki personelle bayramlaşarak bayram sevincini paylaştı. Etkinlik kapsamında öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtılırken, atölyelerde samimi ve neşeli anlar yaşandı.

Aynı bayram coşkusu Karaman Özel Eğitim Kurs Merkezi'nde de hissedildi. Burada eğitim alan özel gereksinimli bireylerde 'Hoş geldin bayram' diyerek hem birbirleriyle hem de öğretmenleriyle bayramlaştı ve bayramın mutluluğunu birlikte paylaştı.