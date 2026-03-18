Tarihin akışını değiştiren ve bir milletin azim ve fedakarlığının en büyük sembollerinden biri olan Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da törende yer alarak şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıp, dua etti.

MANİSA (İGFA) -Manisa Garnizon Şehitliği'nde gerçekleştirilen programa Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Şehitlikteki tören, Garnizon Şehitliği'nde bulunan anıta çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışı yapıldı.

Törende Manisa Valisi Vahdettin Özkan, şehitlik anı defterini imzaladı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Yusuf Kıyışkan da günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Kıyışkan, 'Bugün Çanakkale'yi geçilmez kılan imanın, cesaretin ve fedakarlığın günüdür. Çanakkale sadece bir savaş değildir. Bir milletin dirilişidir. Tarihe vurulmuş bir mühürdür' diye konuştu.

Tören, Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla devam etti. Ardından Garnizon Şehitliği ve Polis Şehitliğinde bulunan şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. Ardından Çanakkale Şehitler Anıtı ziyaret edildi. 111 yıl önce vatan topraklarını koruyan kahraman atalarımızın hatırası bir kez daha yüreklerde hissedildi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü çerçevesinde düzenlenen programlar kapsamında, 'Kahramanlara Vefa' sergisi de ziyaret edildi. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi'nin hazırladığı sergide, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna şehit düşen kahraman askerlerimizin çocukluk, gençlik, aile ve askerlik dönemlerine ait özel fotoğrafları yer aldı.