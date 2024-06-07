Yeşilay’ın T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ve Vakıf Katılım Bankası işbirliğiyle Türkiye genelinde düzenlediği Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası’nın Marmara Bölge Finali tamamlandı.BURSA (İGFA) - 2022 yılında ilki, bu sene ise üçüncüsü düzenlenen Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası, gençler ile her türlü bağımlılık arasında kalın bir duvar örüyor. Dokuz final şampiyonasından oluşan turnuvada,7 bini aşkın öğrenci, danışman öğretmenleriyle beraber bağımlılıklarla mücadele için yarışıyor.

Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası’nın MarmaraBölge Şampiyonası’na bölge illerindeki liselerden toplam 120 takım katıldı. Şampiyonanın finaline ise 4 takım yükseldi. Final maçı, 5 Haziran’da Bursa Kaplan Okulları’nda gerçekleşti.Turnuvada BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi adına yarışan Mevlüt Sami Yıldıran ve Muhammet Zeybek, bölge şampiyonu oldular. Aynı öğrenciler "En İyi Konuşmacı" ödülünü de almaya hak kazandılar.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Müdürü M. Nurullah Atalan’ın da katıldığı ödül töreninde, Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Nilüfer İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Altınok ve Yeşilay Bursa Şube Başkanı Suat Arvas, öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Yeşilay Bursa Şube Başkanı Suat Arvas, sadece ağzı iyi laf yapan tarafın değil, daha iyi argüman bulan ve konuya daha hâkim olan öğrencilerin puan topladığı bir sistem olduğunu belirterek, "Ayrıca gençlerin eleştirel düşünme, sorgulama ve hızlı karar alma yeteneğine de katkıda bulunarak, bağımlılıklara 'Hayır!' diyebilme becerilerini pekiştirmektedir.” dedi.

BÜYÜK FİNAL 2- 3 TEMMUZ’DA İSTANBUL’DA

Bölge şampiyonaları final etabına kadar çevrim içi, finaletaplarında ise bölgeyi temsilen seçilecek bir ilde yüz yüze gerçekleştirilecek. Buetaplarda yarı finalist olmaya hak kazanan80 takımın (160 kişi) ve sorumlu öğretmenlerinin; İstanbul’da düzenlenecek tur karşılaşmaları ve yarı final karşılaşmalarına katılması bekleniyor.