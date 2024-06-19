Millî Eğitim Bakanlığı ile ASELSAN tarafından düzenlenen "Yeşil Geleceğim, Ailem ve Ben" temalı resim yarışmasının ödül töreni yapıldı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve ASELSAN iş birliğiyle lise öğrencilerini temiz, sürdürülebilir ve çevreci bir gelecek hayal etmeleri, ailelerinin ve kendilerinin çevre için yapabilecekleri konusunda teşvik etmek amacıyla Türkiye genelinde "Yeşil Geleceğim, Ailem ve Ben" temalı resim yarışması düzenlendi.

Yarışmaya katılan eserlerde, Türkiye'nin 2053 yılı net sıfır emisyon hedefi kapsamında yeşil bir gelecek için öğrencilerin ve ailelerinin okulda, evde, işte, sosyal hayatta, günlük hayatın her aşamasında neler yapabileceği, iklim değişikliğine neden olan karbon emisyonlarının nasıl azaltılabileceği konusundaki düşünceleri ve hayalleri anlatıldı.

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve ASELSAN temsilcileri ile konusunda uzman akademisyenlerin yer aldığı değerlendirme komitesinin çalışması sonucunda ilk 3 eser belirlendi.

Yarışmada dereceye girenlerin ödülleri, ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlen törenle sahiplerine verildi.

Yarışmada birincilik ödülünü Ağrı Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesi 12. sınıf öğrencisi Zeynep Çetin, ikincilik ödülünü Erzincan Güzel Sanatlar Lisesi 11. Sınıf öğrencisi Beyza Nur Albayrak ve üçüncülük ödülünü Adana Dr. M. Feyyaz Etiz Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Hayat Toktaş kazandı.