Milli Savunma Bakanlığı, kara, deniz ve hava platformlarında yerli ve millî sistemlerin envantere alındığını açıkladı. Yeni gemi projeleri için de 20 Aralık'ta tören düzenlenecek.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, yerli ve millî savunma sanayisinde önemli adımların atıldığını duyurdu. Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınan sistemleri şöyle açıkladı:

Lazer Arayıcı Başlıklı Uzun Menzilli Tanksavar (L-UMTAS) füze,

Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-O),

KARAOK Tanksavar Silah Sistemi,

Modernize edilen M60T tankı,

Bayraktar TB-3 SİHA.

https://twitter.com/tcsavunma/status/2001584230975877352

Ayrıca, Genel Maksat Helikopteri projesi kapsamında 7'nci T-70 helikopterinin 23 Aralık'ta Hava Kuvvetleri envanterine alınacağı bildirildi.

Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi tarafından çeşitli silah ve mühimmat teslimatları gerçekleştirilirken, Savunma Sanayii Başkanlığı ile ortak proje kapsamında Türkiye'nin ilk piyade tipi Modern Makineli Tüfeği (MMT) başarıyla kalifiye edildi. Şirket, 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası' kapsamında düzenlenen savunma sanayisi sergisinde de öğrencilerle bir araya gelerek yerli silah sistemlerini tanıttı.

Deniz alanında ise Pakistan MİLGEM Projesi 2'nci gemisi Khaibar'ın Pakistan Deniz Kuvvetlerine, Açık Deniz ve Karakol Gemisi Projesi kapsamında Akhisar'ın Romanya'ya teslimleri, ayrıca Koçhisar'a bayrak çekilmesi, Hızırreis denizaltısı, Ç-159 çıkarma gemisi ve ULAQ insansız deniz aracının hizmete girişi gerçekleşti.

Bakanlık, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi kapsamında inşa edilecek 7'nci geminin sac kesimi töreninin 20 Aralık'ta Cumhurbaşkanı'nın teşrifleriyle İstanbul Tersanesi'nde yapılacağını duyurdu.