Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ekonomik verileri değerlendirmek üzere ikinci kez toplanacağı saat öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan Türk-İş ve Hak-İş'E sürpriz ziyaret gerçekleştirildi. Bakan Işıkhan, yapılan istişarelerin ardından komisyonda işçilerin taleplerini aktaracağını söyledi. Toplantı an itibariyle başladı.

ANKARA (İGFA) - Asgari Ücret Tespit Komisyonu için ikinci toplantı bugün gerçekleştiriliyor. Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları ve TÜİK temsilcileri katıldı. Komisyon, ekonomik veri ve raporları ele alarak asgari ücret tespit sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıya katılmak üzere Bakanlık binasına gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantı öncesinde Türk-İş ve Hak-İş ile yaptığı görüşmelere dikkat çekti.

Bakan Işıkhan, 'TÜRK-İŞ'in görüşlerini aldık, şimdi de HAK-İŞ masasında bu istişareleri yaptık. Aldığımız görüşleri komisyona ileterek sürecin sağlıklı işlemesine katkı sağlayacağım' dedi. Bakan Işıkhan, sosyal diyalog ortamının önemine değinerek, 'Her şey sosyal diyalog atmosferinde gelişiyor, bundan büyük memnuniyet duyuyorum. En azından işçilerimizin taleplerini ve dileklerini komisyonda yansıtma fırsatım olacak' ifadelerini kullandı.