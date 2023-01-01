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Giresun’un Ulaşım Sorunu Bakan’a Ulaştı

Doğankent ve Tirebolu STK’ları ile kanaat önderlerinin birlikte oluşturduğu Harşit Vadisi Platformu yöneticileri Tirebolu-Torul yolu ve Giresun’un genel ulaşım sorunlarının çözümü için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile görüştü.

YEREL HABERLER 01.01.2023, 22:51 Murat Aydın
Giresun’un Ulaşım Sorunu Bakan’a Ulaştı

Harşit Vadisi Platform başkanı Çınar Çetinkaya’nın TBMM ziyareti sırasında İstanbul Milletvekili Hasan Turan’a Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan randevu talebinde bulunmuştu. Konuyla yakından ilgilenen Hasan Turan Harşit Vadisi Platformu ve Giresun Federasyonu yönetim kurulu üyelerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun İstanbul’daki programı sırasında bir araya getirdi.

Görüşmeye İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Harşit Vadisi Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Çınar Çetinkaya ve yönetim kurulu üyelerinden Harşit Federasyonu Başkanı Temel Bilecen, TİRDEF Başkan Vekili Mehmet Okurlu, Doğankent ve Çevre Köyleri Derneği Başkanı Turan Kabadayı Tirebolu-Torul yolunun yatırım programına alınması için görüşlerini ifade etmek üzere katıldı.

Giresun’un genel ulaşım problemlerini aktarmak üzere Giresun Federasyonu Başkanı Muhterem Memiş, yönetim kurulu üyelerinden Gürbüz Ekinci (Şebinkarahisar), Sinan Karaveli (Alucra) ve Hasan Cabbar (Çamoluk) toplantıya katıldı.

Mevcut Proje Yatırım Planına Alınmalı

Ulusal medyada bakanlık tarafından yapılan Hava-Deniz-Kara nakliyatı ve Demiryolu hatları ile alt yapı ve ulaştırma inşaatlarını ülkesi adına gururla takip ettiğini belirttiğini ifade eden Çetinkaya “Tamamlanarak ülkenin hizmetine sunulan her yeni proje sonrası, yapım sırasının Tirebolu- Torul yoluna geleceğini sabırsızlıkla bekliyoruz ama her seferinde hayal kırıklığı yaşıyoruz. 2016 yılında ihalesi yapılan, 2018 yılında Karayolları tarafından onaylanıp ihale dosyası hazırlanan bu yol, ne yazık ki hükümet tarafından unutulmuş, dosyası rafa kaldırılmış, Giresun, her zaman olduğu gibi gene boynu bükük kalmış yetim çocuk gibi olmuştur. Biz sizlerden çift tüplü tünel ve duble yol istemiyoruz. İhale dosyası hazır basit bir projenin hükümet yatırım planına alınarak bir an önce yapılmasını talep ediyoruz. Mevcut yolun muhafaza edilmesi, keskin virajların tünelle geçilmesi nedeniyle bu projenin uygulanmasıyla kamulaştırma bedeli olmayacağından devletimize sadece tünel maliyetleri için bir girdi olacaktır. Projede görünen 40 adet tünelin uzunluğu 28 km’dir. Toplam yol uzunluğu 78 km’dir. Tirebolu Torul yolunun iyileştirilmesiyle, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane –Tirebolu, Giresun, Samsun güzergâhında Trabzon devre dışı kalmasıyla bu hat 100 km daha kısa yol olacağından, mazot ve taşıt açısından ülkemiz çok büyük tasarruf sağlayacaktır. Ayrıca keskin virajlardan dolayı sık olan trafik kazaları asgariye inmiş olacağını ifade ederek Tirebolu-Torul yolu ile ilgili sayın bakanımızı bilgilendirdik.” dedi.

Doğankent İsmi Harşıt Olarak Değiştirilmeli

Harşit Vadisi Platformu yönetim kurulu üyesi ve Harşit Federasyonu Başkanı Temel Bilecen Harşıt Savunması ile ilgili yaptığı bilgilendirmenin ardından “Tirebolu’dan başlayıp Torul’a kadar devam eden Harşıt Savunması cephe hatlarının düzenlenerek tarih turizmine kazandırılmasını hükümetimizden talep ediyoruz.” dedi.

Şehitliğe Ulaşım İçin Yol Elzem

Doğankent Çevre Köyleri Derneği Başkanı Turan Kabadayı yaptığı konuşmada “Harşıt Savunmasında şehit olan askerlerimize ait çok sayıda mezar vardır. Bu mezarlar toplu halde değil vadinin çeşitli bölgelerinde bulunmaktadır. Tirebolu-Torul yolunun iyileştirilmesiyle burada turizm yönünden, başta şehitlik ziyaretleri olmak üzere büyük insan trafiği olacaktır. Sadece bu nedenle bile yolun iyileştirilmesi elzemdir” dedi.

Şebinkarahisar, Alucra Ve Çamoluk Ulaşım Problemleri Gündeme Getirildi

Toplantıya katılan Giresun Federasyonu Başkanı Muhterem Memiş yaptığı açıklamada “Harşit Vadisi Platformu’ndan arkadaşlarımız Tirebolu-Torul yolu ile ilgili taleplerini sayın bakanımıza anlattılar. Bizler de Giresun’un diğer ulaşım sorunlarını anlattık. Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçemizin ulaşım problemlerini yönetim kurulu üyelerimiz Gürbüz Ekinci, Sinan Karaveli ve Hasan Cabbar anlattılar. Giresun’daki dal-çık projesi ile ilgili ve Eğribel Tüneli ile ilgili de sayın bakanımızı bilgilendik. Sayın bakanımız Nisan ayı içerisinde Eğribel’deki ikinci tünelin açılması için gerekli talimatları verdi. Bakanımız ile yaptığımız görüşme çok verimli bir görüşme oldu. Umuyorum Giresun’un ulaşım problemlerini bir an evvel çözeriz” dedi.

Hemen Çözüm Beklemeyin

Harşit Vadisi Platformu ve Giresun Federasyonu yönetim kurulu üyelerini dikkatle dinleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu “Arkadaşlar talepleriniz ile yakından ilgileneceğim. Kısa sürede çözüm için size kesin bir söz veremeyiz. Dosyayı getirtip bir ön çalışma yaptıracağım.” dedi.

Hasan Turan’dan Takip Sözü

İstanbul Milletvekili Hasan Turan toplantıda yaptığı açıklamada “Tirebolu-Torul yolu başta olmak üzere diğer ulaşım problemlerinin de çözümü için bundan sonraki görevi ben devralıyorum. Bakanlıkta bu konunu yakın takipçisi olarak projenin gerçekleştirilmesi için gerekli girişimlerde bulunacağım.” dedi.

Yaklaşık olarak 1,5 saat süren toplantı sonunda Harşit Vadisi Platformu Başkanı Çınar Çetinkaya Harşit Vadisi ile ilgili kendi kaleme aldığı “Bir Umuda Yolculuk” isimli 120 sayfalık tanıtım kitabını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na taktim etti.

Haber: Abdullah Öner Meral

#Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu #giresun #MilletvekiliHasanTuran #Harşit Federasyonu Başkanı Temel Bilecen #Doğankent Çevre Köyleri Derneği Başkanı Turan Kabadayı #Toplantıya katılan Giresun Federasyonu Başkanı Muhterem Memiş
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